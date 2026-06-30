世界杯2026│英格兰狂练12码 杜曹希望成为球员的肌肉记忆

英国《天空体育》周一报导，英格兰近日完成每日的操练后，都会花大量时间练习12码，主教练杜曹希望主射极刑成为球员们的常规动作，变成肌肉记忆，解决球队过往极刑大战经常落败的问题。同时知情人士指，杜曹分析后，认为球队需要经过2次互射12码，才可赢得冠军。

杜曹希望主射极刑成为球员们的常规动作，变成肌肉记忆。法新社

积极研究对手射12码习惯

英格兰于香港时间周三深夜将会于32强斗刚果民主共和国，正式进入淘汰赛阶段。据报杜曹与团队经过分析后，认为他们如果要赢得今届世杯冠军，需要经过2场12码大战，团队已经对对方门将和球员的12码习惯，进行了大量的研究，建立一个统计数据库。

杜曹希望主射极刑成为球员们的常规动作，变成肌肉记忆。美联社

想主射极刑成为肌肉记忆

同时这名德国籍教头鉴于英军过往于大赛的互射12码成绩差，近日每天完成例行训练后，会花大量时间练习12码，希望主射极刑成为一种常规动作，变成肌肉记忆，当他们走到12码点时无需经过思考，就可以立即主射，增加取胜机会。