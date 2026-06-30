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英超│曼联与拉舒福特团队接触 愿意让他回归再合作

足球世界
更新时间：18:24 2026-06-30 HKT
发布时间：18:24 2026-06-30 HKT

意大利转会专家罗马诺周一表示，曼联与锋将拉舒福特的团队接洽，接纳这名去季借往巴塞隆拿的英格兰锋将回归球队，继续合作。而消息指原本无意回归红魔的拉舒福特，亦改变想法同意再技曼联球衣，重新展开自己于红魔的生涯。

曼联不想再外借 愿让拉舒福特回归

罗马诺周一于个人网上节目透露，曼联原本无意让拉舒福特回归，但他们已改变决定，与其团队接触，洽谈回归效力的细节。他引述球会中人的消息，红魔在巴塞隆拿没有履行买断条款，加上无意再接受其他外借邀请后，倾向让他留队重新开始，红魔代表已向此子的团队透露意向，欢迎他在新球季参加球队的季前训练。

拉舒福特亦同意留低再合作

而拉舒福特方面亦愿意重新展开自己的曼联生涯，球队由他离开时由鲁宾艾摩廉任教，到如今由卡域克带领，人事环境不同，令他肯再次重披红魔球衣。当然这名正随英格兰参加世界杯的锋将，会一直与其他球会接触，如有合适和吸引的邀请，都会考虑离开。

曼联接纳去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回归球队，继续合作。美联社
曼联接纳去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回归球队，继续合作。美联社
曼联接纳去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回归球队，继续合作。法新社
曼联接纳去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回归球队，继续合作。法新社

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