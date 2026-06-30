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世界杯2026预告｜夏兰特率挪威斗科特迪亚拼闯16强平队史 法国恶斗瑞典演神锋对决

足球世界
更新时间：17:58 2026-06-30 HKT
发布时间：17:58 2026-06-30 HKT

世界杯32强今晚和明晨上演连场激战，先有夏兰特带领挪威斗科特迪瓦，力争带领球队再闯16强追平队史最佳；法国硬撼瑞典演神锋大战，有麦巴比、丹比利的「高卢雄鸡」，斗伊沙克、约基利斯的瑞典，必然上演激烈的交锋；墨西哥硬撼瓦瓜多尔，望借主场之利更进一步。

挪威斗科特迪瓦 夏兰特火力全开拼再闯16强（Now TV 616,618,688 深夜1:00）

挪威小组赛收官战对法国收起夏兰特、奥迪加特等主力，明显有意留力准备淘汰赛，而经过充足休息后相信挪威众将已蓄势待发，虽然科特迪瓦防守能力不俗，但在面对有夏兰特配上奥迪加特的恐怖火力下恐难以抵挡，挪威上次闯入世界杯16强已是1998年，之后等了28年才再闯世界杯，若再闯16强对球队和国家意义重大，全力出击望追平历史最佳。

法国恶斗瑞典 神锋大对决（Now TV 616,618,688 深夜5:00）

另外一场焦点大战是法国对上瑞典，事关2队都握有神锋级别的锋线，法国有2届欧联冠军兼金球奖得主的丹比利，另外有「法国跑车」今年西甲神射手麦巴比，但瑞典锋线亦同样强捍，有今季助阿仙奴久违夺冠的约基利斯，亦有英超标王伊沙克坐阵，今战2队正面交锋相信将会上演连场激战。

墨西哥硬撼厄瓜多尔 借主场之利拼连胜（Now TV 616,618,688 早上9:00）

作为东道主之一的墨西哥在小组赛中已表现强捍表现，以3胜0失球的姿态闯入淘汰赛，更保住了主场出击的优势，今战对上厄瓜多尔，虽这支南美军团拥有出色的防守能力，上战更以2:1击败欧洲劲旅德国士气正盛，但墨西哥亦有主埸之力，在国民的注视下势必力量大争力拼闯16强。
 

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