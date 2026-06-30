世界杯2026│荷兰近3年来首踢3后卫致败 伊巴谦莫域批：今场输教练朗奴高文﹗

荷兰在今届美加墨世界杯32强止步，踢出队史历来最差的决赛周，瑞典传奇射手伊巴谦莫域认为教练朗奴高文要肩负输出局责任。事缘朗奴高文今仗突然变阵，放弃惯常用开的「433」阵式，转战3后卫令球员无所适从，同时他安排后备球员射12码的做法亦失效，4名替补出场的球员主射极刑，2人射失。

2024年开始确立踢「433」

朗奴高文于2023年初接掌荷兰后，初时于3后卫和4后卫阵式切换，24年开始确定采用「433」阵式，今年3场国际赛以及世杯分组赛都采用阵式，以2胜1和在F组首名出线。然而今仗面对摩洛哥，这名63岁教头突然改踢「3421」，球队近3年未踢过3后卫，明显无所适从，上半场攻守转换并不流畅，控球率大幅落后，亦未能创造有效的机会，处于挨打的局面。

伊巴谦莫域指朗奴高文要负全责

瑞典一代神锋伊巴谦莫域直指朗奴高文要为荷兰出局负全责：「我认为这场失利该由高文负责，因为我根本认不出这支荷兰队。他的失败丢掉了荷兰足球的传统风骨，对此我很生气。就算输，你都要输得像自己，这样才有交代。」此外朗奴高文安排6位后备上阵的球员中，其中4人参与互射12码大战，最终古普美拿斯和昆坦添巴宴客而不敌摩洛哥，计算出错。

