德国在今届美加墨世界杯的成绩虽然有改进，能够跻身淘汰赛，但32强就行人止步。这支4届盟主近3届世杯由不同教练带领，不约而同于早段出局，外界再次提及球队需要换帅，虽然教练拿格斯文表明不会辞职，但该国名帅高普的名字再被提起，后者回应指暂时不是谈及帅位的好时机，其答复似乎对德国帅位有兴趣。

自2014年赢出巴西世界杯后，德国就进入漫长的黑暗期，18世杯由路维带领下于分组赛下马；4年后的卡塔尔世杯改由费历克接手，同样于小组赛止步；今届轮到少帅拿格斯文带队，他虽然比前两任好从分组赛脱颖而出，但32强面对实力平平的巴拉圭未能过关，再次于赛事早段出局。

夏维斯指德国已沦为二线球队

该队锋将夏维斯直言球队在国际赛场己沦为二线球队：「从结果来看，我们确实是这样(二线球队)，大家在大赛主要都是看成绩。」教练拿格斯文亦指3届由3位教练带练都未能走远，证明德国足球存在缺憾：「连续3届世杯早早出局，我们已不在世界顶尖行列。无论是费历克、路维或我带队，我们都试过调整，但成绩高度相似。我们存在不少结构短板，如左脚中坚储备严重不足，德国足球需要大幅改革，才能有突破。」

高普无正面回应德国帅位问题

而外界认为德国有需要再次换帅，拿格斯文指不会辞层，并指如果足总希望他留下，就会继续执教。有声音认为24年夏天离开利物浦后再无重返教练席的高普，是带领日耳曼军团向前的最好人选，后者没有抗拒，只回应不是合适时间去谈论帅位：「我还没有考虑过(接手国家队)这问题。我自己作为教练，也多次遇过梦想破灭的情况。我理解当大家讨论国家队主帅时，我的名字会被提及，但现在不是谈论这话题的合适时间。」