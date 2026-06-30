世界杯2026│森保一解释「夺冠论」想令球员思考 赞日本队已比之前进步

日本在美加墨世界杯32强止步，外界重提教练森保一和中场堂安律于决赛周展开前，以及分组赛大胜突尼西亚后，多次高调提出夺冠的言论。有记者赛后问「夺冠论」是否令球队处于压力之下，森保一就解释此说法是想令球队和球员思考如何成为世界冠军，是正面的想法，同时他指今仗面对巴西并非全面受压，演出已经有进步。

森保一解释「夺冠论」是想令球队和球员思考如何成为世界冠军。路透社

「夺冠论」想球员思考如何做得更好

日本去年于友赛首次击败巴西后，教练森保一就发表「夺冠论」，指球队今届世杯的目标是成为世界第一。到分组赛4:0大胜突尼西亚创亚洲球队于世杯最大胜仗纪录后，森保一和日本中场堂安律再次提名夺冠，指这是他们的终极而认真对待的目标。然而他们在淘汰赛第一关就下马，森保一被问及「夺冠论」是否令球队增添压力时，他矢言：「过去4年、3年半，我们以世界第一为目标，这确实提升了日本队的水平。我说要成为世界第一，公开提出这个目标，是想球员和球队思考要成为世界第一需要做甚么。虽然未能实现，但我们令到那些不太了解足球的人，也会看到日本正以世界第一为目标。扩大足球圈子，肯定会令日本队受惠。」

日本对强队控球率有进步

同时森保一指球队由上届世杯走到今届，正在进步和积累了不少成果，「我们确实在提高，我当然想一下子改变很多东西，但历史不会轻易被移动，我们要脚踏实力地累积，慢慢向前进。我们上届击败德国和西班牙，但控球率是20%对80%，今次美加墨世杯想提升5%、10%，球队做到了。」事实上东瀛军团上届世界杯分组赛赢德国和西班牙时，控球率分别为26%和18%，今场斗巴西有31%，面对强队在控球上的确有改善。