世界杯2026｜耶辛尼保奴又做英雄 摩洛哥互射12码击败荷兰

世界杯32强上演强强对垒，由荷兰在墨西哥蒙特雷硬撼摩洛哥，下半场荷兰有正经历丧子之痛的加普化悲痛为力量量为球队先开记录，但摩洛哥伊沙迪奥普救主在补时阶段攻入扳平一球，更拖入至要互射12码分胜负，最终摩洛哥互射12码3:2击败荷兰。

上半场荷兰入局较慢，反而摩洛哥踢得较为主动，19分钟就先有艾拿奥尔前柱接应应角球门将华布根扑出，仅过1分钟再有夏基美禁区外劲射但同样被华布根扑出，荷兰到43分钟才先有云迪云禁区顶施射可惜高出，战成0:0返回更衣室。

到下半场虽然摩洛哥在控球上更占优，但荷兰在72分钟把握到一次快攻机会，森马维在被推跌前横传，加普后上接应撞射破网为荷兰先开记录，值得一提的是加普的妻子赛前小产正经历丧子之痛，但仍坚持上阵更化悲痛为力量建功。

然而到补时阶段摩洛哥有大机会，后备入替的基斯迪尼泰比边路发动攻势传中，伊沙迪奥普禁区内接应压过云迪积克铜头一摆顶入为球队追平1:1拖入加时。到96分钟摩洛哥有后苏菲安尼拉希美扭过守将后起脚但被华布根挡出，之后2队亦未有太多机会要互射12码分胜负。最终摩洛哥互射12码3:2击败荷兰。