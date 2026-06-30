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世界杯2026│根夏不满日本球员欠尊重 直斥「日本人唔应该讲巴西今非昔比」举5只手指回击

足球世界
更新时间：11:25 2026-06-30 HKT
发布时间：11:25 2026-06-30 HKT

巴西周一(29日)于美加墨世界杯32强反胜日本后，多位球员在赛后纷纷安慰失望的日本战将，效力曼联的马菲奥斯根夏(Matheus Cunha)亦有慰问失误累球队被绝杀的田中碧。然而他之后突然向日本前锋盐贝健人及看台咆哮，并举起5只手指，示意森巴曾夺5届冠军，有网民直言此举无品，他其后解释前者赛前曾指这支巴西不是过往的巴西，认为不应由日本人去批判，所以回击。

根夏赛后安慰田中碧

先落后的巴西凭补时5分钟的入球，2:1反胜日本晋级16强。球证鸣笛后，不少日本球员失望地呆坐球场，扭波犯错累球队失守的中场田中碧自责哭成泪人。巴西球员赛后展现大将之风，上前安慰日本战将，尼马及根夏不停鼓励田中碧，希望他不要过度自责。

斥盐贝健人不尊重 「说话要识分身份」

然而根夏之后的态度180度转变，向日本前锋盐贝健人及看台咆哮，并举起5只手指，示意森巴曾夺5届冠军，其后亦在社交媒体发文抽击。记者亦不明白根夏为何这样做，直言日本球员向来谦逊，前者解释是盐贝健人赛前的言论欠尊重：「他说自己不太了解巴西球员，说巴西队已经不是错经的那支巴西队。我想说的是，如果是巴西人自己这样说，也许我们还能接受。不过一个日本人，对着一支荣誉满载的巴西队说出那样的说话，就不一样了，说话要懂得分身份。我们会团结一致，去对抗任何看低我们的人，这不是个人情怨，而是为了这件球衣。」

继续在社交媒体抽击

而根夏针对完个人后，之后大赞日本足球正在走向世界中心的舞台，现时球坛有很多优秀的日本球员，「我们对你们抱有极大的尊重，欣赏日本在足球领域所做的一切都非常出色。」

根夏庆祝入球。法新社
根夏庆祝入球。法新社
盐贝健人(左三)赛前的言论，引起不少巴西球员不满。路透社
盐贝健人(左三)赛前的言论，引起不少巴西球员不满。路透社
盐贝健人赛前称这支巴西不是以往的巴西。路透社
盐贝健人赛前称这支巴西不是以往的巴西。路透社
盐贝健人赛前称这支巴西不是以往的巴西。路透社
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