世界杯2026│庄拿芬泰希成悲情人物 头槌入波被推翻 最后一个射12码炒飞机累令德国出局

德国于美加墨世界杯32强出局，最惨情莫过于中坚庄拿芬泰希(Jonathan Tah)。这名效力拜仁慕尼黑的30岁中坚原本于加时头槌破网，可是因队友侵犯巴拉圭门将在先，入球被推翻。此子不单未能成为赢波功臣，最后更亲手送球队出局，他在互射12码阶段第6轮主射，可是一飞冲天，巴拉圭随后射入，日耳曼军团就此爆冷出局。

20分钟由功臣变悲情人物

庄拿芬泰希于加时上半场挺身而出，在一次角球攻势中清脆利落地顶入，疯狂庆祝过后却收到坏消息，球证查耶特翻看比赛重播后，认为其队友华迪马安顿在他迎顶前，先阻止巴拉圭门将奥兰度基尔起跳和出迎，推翻入球。此子于20分钟后，更成为悲情人物，亲手送德国出局。

第6轮主射12码一飞冲天

双方在头5轮12码各有两人射失，泰希第6轮主射。他助跑后右脚想射左上角，可是皮球直飞上看台，随后主罚的巴拉圭守将祖斯简拿利稳稳命中，日耳曼军团于极刑大战输3:4，队史首次于世杯12码大战落败，之前4次之全部射赢晋级。对于成为悲情人物，泰希矢言：「输波的感觉总是非常糟糕。无论是常规时间落败，还是以这种方式被挡住，结果一样都要打道回府。这场败仗，可以归咎于运气，但我认为在比赛后，每一位球员应该先自我反思，想想那些地方可以做得更好。」同时他亦指自己的角球入球不应被判犯规。