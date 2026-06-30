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世界杯2026│德国加时角球入球被推翻 高普拖阿仙奴落水 「咁都吹枪手唔应该赢英超﹗」

足球世界
更新时间：09:45 2026-06-30 HKT
发布时间：09:45 2026-06-30 HKT

德国爆冷于美加墨世界杯32强出局，周一(29日)与巴拉圭于法定时间和加时赛和1:1，互射12码输3:4。然而他们原本于加时「解决」了巴拉圭，中坚庄拿芬泰希(Jonathan Tah)加时上半场在一次角球攻势中顶入，但球证翻看VAR后认为守将华迪马安顿侵犯巴拉圭门将在先，推翻入球，德国将帅赛后非常不满，直指动作轻微。曾执教利物浦多年的德国名帅高普亦怒斥此判罚，更将宿敌阿仙奴拖落水，指若吹罚枪手唔应该赢英超冠军，后者60%的入球靠相同情况取得。

球证指有德国球员侵犯门将

今场先失守的德国，在下半场凭锋将夏维斯的入球扳平1:1，比赛进入加时。加时上半场12分钟，日耳曼军团在进攻右路获得角球，左闸尼敦布朗左脚开出内弯球，中坚庄拿芬泰希后上冲入小禁区头槌顶入。然而VAR之后介入，球证查耶特翻看比赛重播后，认为德国守将华迪马安顿在泰希迎顶前，先阻止巴拉圭门将奥兰度基尔起跳和出迎，推翻入球。

高普拖阿仙奴落水

德国将帅对判罚相当不满，教练拿格斯文直斥：「我认为这完全是一个合法的入球。但球证看了VAR后却吹罚无效，真是荒谬。我不知道他到底看到了甚么。」类似的情况，过去一季经常于英超赛场出现，尤其是应届冠军阿仙奴身上，更掀起了角球「逼地铁」的热潮，曾执教利物浦的德国教头高普就将枪手拖落水：「如果这样的入球算犯规无效，那阿仙奴就不该是英超冠军。他们有60%的入球都是通过这种方式取得。所以，这个判罚非常离谱。」

庄拿芬泰希之后更在互射12码宴客，令德国出局。路透社
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