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世界杯2026｜巴西下半场改用高空轰炸力克日本 安察洛堤透露两个致胜关键

足球世界
更新时间：06:38 2026-06-30 HKT
发布时间：06:38 2026-06-30 HKT

世界杯32强，巴西今晨面对日本，上半场受制日本的防守陷入苦战。半场落后一球的巴西，下半场增加高波传中，最终扭转败局。主帅安察洛堤赛后分析「耐性和战术改变」，是球队致胜关键。

巴西下半场初段来一轮「狂斩」攻势，53分钟卡斯米路已有一次黄金机会但被护空门，到56分钟他终于头槌破网，为巴西扳平，并奠定球队反胜的基础。巴西之后耐心组织，到96分钟终于把握到对手一次失误，由马天尼利近门破网，以2：1绝杀日本晋16强。

卡斯米路头槌为巴西扳平。美联社
卡斯米路头槌为巴西扳平。美联社
巴西下半场改变战术有回报。美联社
巴西下半场改变战术有回报。美联社
卡斯米路曾经有一次头槌攻门，但被护空门。美联社
卡斯米路曾经有一次头槌攻门，但被护空门。美联社
安察洛堤半场改变战术，以高空轰炸力克日本。路透社
安察洛堤半场改变战术，以高空轰炸力克日本。路透社

吁麾下保持耐性 「因为我们迟早会入球」

安察洛堤赛后表示：「今场是我们今届目前为止，踢出的最完整的比赛。上半场我们遇到困难，日本防守严密，紧紧贴着我们。下半场我们突破了对方的紧密防守，找到了空间，开始传中。」除了这个关键的战术改变，安察洛堤还点出另一致胜关键：「半场我告诉球员要保持耐性，因为我们迟早会入球。但我们必须保持阵型，确保局面不会进一步恶化。」

没派尼马上阵 「考虑有可能加时」

在星光熠熠的后备席中，安帅最终派出马天尼利出场，后者完成任务。安帅盛赞爱将「非常有冲劲，总是保持最佳状态」。他又解释没有派出尼马的原因：「我们有考虑到加时的可能，我告诉他，如果到了某个时刻仍然平手，我就会让他上场，结果我们不需要他。」

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