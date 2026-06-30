世界杯2026｜德国首次互射12码落败 巴拉圭晋级16强

世界杯32强，德国今晨面对巴拉圭半场落后一球，但下半场凭夏维斯的入球扳平，最终两军法定时间连加时均维持1：1，需要以最残酷的互射12码分胜负，但德国在互射12码落败。巴拉圭的16强对手，将是法国和瑞典的胜方。

安斯素开纪录 德国半场一球落后

德国上半场占近78%的控球，但传球节奏缓慢，未能真正考验巴拉圭的防线。久攻不下的德国更于42分钟失守，巴拉圭一次右路角球被解围后，重新组织攻势，经过右路一次美妙配合后，马迪亚斯加拉萨接应阿米朗的直线于右路传中，无人看管的祖利奥安斯素头槌顶破纽亚的十指关。德国半场落后0：1。

法定时间1：1 今届首场加时

巴拉圭于下半场50分钟差点拉开比数，德国守将甘美治于己方底线解围稍为犹疑，并在被力逼下以左脚回传予纽亚，但力度欠奉，被祖利奥安斯素偷走皮球获得单刀机会，德国迎纽亚出迎够快力保不失。大难不死的德国于55分钟扳平，夏维斯接应左路传中，背门下头槌将皮球跣入网窝，以1：1追和。夏维斯于79分钟还有一次黄金机会，但他的头槌攻门被巴拉圭门将救到。两军于法定时间踢成1：1，球赛进入加时，是今届首场要战至加时分胜负的32强比赛。

德国加时上半场的入球被吹走。路透社

德国加时上半场食诈糊

加时上半场，德国于101分钟凭一次右路角球，由庄拿芬泰希将皮球顶入网。但VAR介入并提示球证到场边睇片，认为德国球员侵犯巴拉圭门将奥兰度基尔在先，入球无效，两军维持1：1完加时上半场。加时下半场德国继续强攻，但华迪马安顿接应角球头槌攻门，被巴拉圭门将基尔一抱入怀，之后有一次罚球机会夏维斯又射中网侧。两军维持和波，要以互射12码分胜负。

互射12码由德国先操刀，派出夏维斯射第一轮，被巴拉圭门将基尔捉到路救出；巴拉圭则派出马里斯奥柏度主射中鹄，巴拉圭领先1：0。第二轮，德国由甘美治操刀射入，巴拉圭由古斯达禾高美斯同样中鹄。第三轮，德国由穆斯亚拿主射入网，巴拉圭的马迪亚斯加拉萨同样射入，巴拉圭保持领先3：2。第四轮，德国的禾达美迪操刀再被基尔救出，巴拉圭只要射入便可以赢出，这个重任交在东尼沙拿比亚身上，但他操刀斜出。大难不死的德国第五轮必须射入，拿迪安阿美利射入为球队保持希望。巴拉圭由法比安巴贝拿操刀，被纽亚救出，巴拉圭错失两次晋级机会，双方打成平手。

到突然死亡阶段，泰希操刀一飞冲天，巴拉圭再有胜出机会，祖斯简拿利操刀入网。巴拉圭淘汰德国，德国首次在世界杯互射12码落败。