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世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败

足球世界
更新时间：05:50 2026-06-30 HKT
发布时间：05:50 2026-06-30 HKT

日本被巴西绝杀，再次在世界杯决赛周淘汰赛首战落败。96分钟的失球，来自后备上阵的田中碧一次失误，这名列斯联中场赛后崩溃痛哭。陪伴着队友的板仓滉赛后强调失利无关任何人的失误，「我们作为球队战斗，作为球队落败」。

田中碧于78分钟后备上阵，有4次失去控球权，其中一球足以「致命」。96分钟，他在己方禁区顶抢得巴西控球后向横盘球，随即又被巴西抢回控球，最终古马雷斯在禁区顶直线传予禁区内的马天尼利，后者烫射破网。成为「罪人」的田中碧，赛后情绪崩溃倒地痛哭，日本和巴西多名球员上前安慰。

「没有他，我们根本不可能走到这一步」

因伤没有上阵的板仓滉亦泪流不止，但他强调出局不是田中碧的过错：「如果没有他，我们根本不可能走到这一步，也不可能踢出这样的足球。我们是作为一支球队去战斗，也作为一支球队输球，不是谁的失误的问题，就是很不甘心。」

日本今场一度将巴西逼入困境，板仓滉表示：「作为球队，我们做到的事更多了。每名队友的个人能力也提升了，包括一边观察对手一边改变战术等方面，也都能够很顺畅地做到，把卡塔尔世界杯累积的经验，在这届世界杯展现了出来。关于日本足球今后要如何迎战世界，我认为我们已经建立了基础，也建立了标准。」

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