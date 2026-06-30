世界杯2026｜日本五战淘汰赛全败 森保一：非常不甘心

今次是日本第5次杀入世界杯决赛周的淘汰赛，仍然未能打破首轮魔咒。日本今晨大战巴西，战至96分钟失守反负1：2，32强止步。教练森保一赛后坦言仅败非常不甘心，但他强调日本足球正在进步，为麾下感到骄傲。

日本上半场凭出色和有纪律的防守，限制了巴西的攻门威胁之余，更凭佐野海舟于29分钟远射地波得手，半场以1：0领先。但下半场巴西加强两边高波传中，日本应付这个简单而奏效的战术显得吃力，最终在56分钟被卡斯米路头槌，战至96分钟更因一次后场大意失控球，最终被马天尼利烫射破网，令日本今届世杯征途到此为止。

教练森保一赛后接受访问，坦言对于仅败感到非常不甘心：「在这个阶段便结束今届世杯征途，真的非常遗憾，但球员们已经倾尽全力。他们珍视每一天的训练和备战，付出了极大的努力，我为他们感到骄傲⋯⋯现在当然非常不甘心，但我们必须接受现实，并继续提升自己的实力。」

日本于2002、2010、2018、2022，以至今届均在决赛周分组赛出线，但在淘汰赛阶段5战皆北。森保一自己就亲历3届挫败，他在2018俄罗斯世界杯是日本时任主帅西野朗的助教，但在16强2：3不敌比利时出局。世杯失利后西野朗辞职，由森保一接手，他再带领球队晋身2022卡塔尔世界杯的16强，但互射12码仅负克罗地亚。到今晨，他带领的日本再次于淘汰赛首圈止步。

承认与世界强队有差距

但森保一仍然对日本足球的未来充满信心：「我国的足球历史不断延续，我们的水平毫无疑问地已有提升。」他承认日本与世界强队仍有差距，但日本足球追逐的脚步不会停下：「只要将成为世界第一作为目标，我相信日本足球终有一天，能够达到世界列强的高度。」