世界杯2026｜「过到巴西也过唔到阿根廷」 坚尼 胡礼预言英格兰最多四强止步

美加墨世界杯 32 强淘汰赛一触即发，英格兰将于周三硬撼刚果民主共和国。虽然三狮军团L组首名出线避开「死亡上半区」，但名宿胡礼（Ian Wright）与坚尼（Roy Keane）大泼冷水，直指英军两翼瘫痪，更直言球队即使杀入八强能淘汰巴西，准决赛碰上卫冕冠军阿根廷也「绝无胜算」，最多四强止步！

两翼发挥惨不忍睹 坚尼：必须有人挺身而出

英格兰在小组赛进攻沉闷，杜曹（Thomas Tuchel）频繁更换沙卡（Bukayo Saka） 、拉舒福特（Marcus Rashford） 、安东尼哥顿（Anthony Gordon） 及马度基（Noni Madueke） ，边路依然毫无威胁。

胡礼对此深表忧虑：「许多球员根本不在状态。我们极度依赖边翼，但他们的表现完全未达标。」坚尼更火爆怒轰：「这班翼锋必须把握机会！小组赛还可以容许失准，但现在到了生死攸关的淘汰赛，至少要有人站出来！」

预测淘汰赛走势：准决赛遇阿根廷零胜算

英格兰若能连过两关，八强极可能硬撼巴西，四强则可能遇上阿根廷。胡礼预测：「若到八强碰上巴西，我们或许有能力取胜，但之后就会遇到大麻烦。我认为英格兰最多只能打进四强。」

坚尼的预测则更直接残酷：「如果英格兰在准决赛碰上阿根廷，绝对是『零机会（absolutely no chance）』，我完全看不到任何希望！」英军两翼若不尽快清醒，争冠之路恐提早玩完。