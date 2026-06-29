世界杯2026预告｜日本恶斗巴西拼淘汰赛首胜 加普化悲愤为力量率荷兰恶斗摩洛哥

世界杯32强今晚与明晨再度上演连场激战，先有《足球小将》真人版的巴西对日本，「蓝武士」力争突破淘汰赛首轮；德国自2014年夺冠后首次重返世界杯淘汰赛，今战望直取巴拉圭重燃昔日皇者之风；明晨有荷兰对上摩洛哥，2队世界排名仅差一位，今战必成一场旗鼓相当的激战。

日本斗巴西力拼打开淘汰赛首胜（Now TV 616,618,688 深夜1:00）

日本队此前连续2届杀入淘汰赛，然而始终未能突破首轮，上届更与欧洲劲旅克罗地亚鏖战至互身12码才遗憾落败，今届在小组中亦逼和荷兰和瑞典2支劲旅，再次杀入淘汰赛，今次对手更是对日本足球有著深远影响的巴西，双方共交手14次直至最近「蓝武士」才获首胜成一时佳话，今战望再创神奇取淘汰赛首胜。但巴西同样亦不容忽视，换帅安察洛堤后表现日渐稳定，加上阵中射手表现亦十分亮眼，云尼施奥斯祖尼亚已入4球根夏亦有3球，因此相信将会是一场恶战。

德国强势出击望直取巴拉圭（Now TV 616,618,688 深夜4:30）

德国自2014年夺冠后连续2届止步小组赛，今届在小组中虽在最后一轮爆冷不敌厄瓜多尔，但亦在击败库拉索和科特迪瓦也展现出不俗实力，尤其是后备杀手乌达夫，仅上阵56分钟便献3球2助攻表现相当火热，而今届久违重回淘汰赛首战对巴拉圭，虽这支南美球队排名低德国31名，但对土耳其在打少一人下也能守住1:0的胜仗，可见其靭性十足，但未知能否抵挡「德国战车」的猛烈攻势。

荷兰恶斗摩洛哥 加普化悲愤为力量（Now TV 616,618,688 早上9:00）

世界排名第8的荷兰首轮亦同遇一番恶斗，将对上第7的摩洛哥，荷兰换帅朗奴高文后一改过往重防守的印象，在分组赛中展现出不俗的侵略性，5:1大炒瑞典成今届一大亮点，但阵中大将加普正经历丧子之痛仍选择留队，望可化悲愤为力量助荷兰直取摩洛哥。

淘汰赛树枝表