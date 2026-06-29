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世界杯2026｜连尼加指是「历来最弱德国队」 拿格斯文无视批评：我不会在意

足球世界
更新时间：15:51 2026-06-29 HKT
发布时间：15:51 2026-06-29 HKT

美加墨世界杯 32 强生死战一触即发，德国今晚会对阵巴拉圭前夕，赛场外却率先引爆了一场英德媒体大战。英格兰名宿连尼加（Gary Lineker）早前公开挑衅，直指今届德国队是他见过实力最弱的一支德国队。德军少帅拿格斯文（Julian Nagelsmann）对此毫不介意，大方表示每个人都有发表观点的自由，但他「完全不在意这些声音」！

拿格斯文：海外点评难免嘈杂

德国在分组赛末轮 1:2 不敌厄瓜多尔，其防线和身体对抗的短板随即遭到英格兰媒体猛烈抨击。连尼加更在节目中冷嘲热讽，形容这是一支史上最差的德国队。

当被问及有关连尼加的言论，拿格斯文毫不在意，他说：「每个人都有表达观点的自由。实不相瞒，我本人甚至都没有看到这条言论。大赛期间，国内本就有大量评论专家，再加上海外媒体轮番点评，难免嘈杂。外界随意评判我们是常态，但我个人完全不在意。」

直线失误率高 进攻需要更耐心

有数据指出，德国的直线传球数量高居前列，但同时丢球和传球失误率也是顶级球队中最高的。拿格斯文明白问题所在，指出「耐心」才是破局关键：「球员进攻欲望极强，但有时需要放缓节奏、稳住局面。我们应优先稳住球权、层层推进，并需要更多球员参与穿插，逼使对手回撤防守。只要传球和跑动判断更合理，失误率自然会下降。」他强调，面对防守严密、身体素质强悍的巴拉圭，德军必须拿出百分百状态，他说：「今仗唯一目标就是取胜，胜利就是唯一答案。」
 

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