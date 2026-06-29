世界杯2026｜曼联英格兰中场明奈祸不单行 因被杜曹雪藏而沦为网民恶搞对象

曼联的英格兰年轻中场明奈（Kobbie Mainoo）的世界杯之旅只能用「悲惨」来形容！继早前大本营失窃连战靴也被偷后，这位 21 岁红魔主力在分组赛三场赛事中竟然零出场，彻底被主帅杜曹（Thomas Tuchel）投闲置散。更不幸的是，明奈的尴尬处境在网上疯狂发酵，继巴西新星安迪历(Felipe Endrick)坐足板凳被恶搞后，明奈接棒成为全球网民最新的网络嘲弄对象！

英格兰年轻中场明奈被主帅杜曹投闲置散。法新社

英格兰年轻中场明奈被主帅杜曹投闲置散。法新社

明奈分组赛坐足冷板

明奈上季在曼联光芒四射，是红魔绝对核心。然而来到美加墨世界杯，杜曹宁愿重用艾利洛安达臣((Elliot Anderson)及迪格兰赖斯(Declan Rice)，也?决不派明奈上阵。这种极端「雪藏」引发网民集体恶搞，社交平台上瞬间涌现大批针对明奈的恶稿短片。其中一幅疯传的恶搞图，是将杜曹的头像移花接木到英格兰球员身上，讽刺杜曹「宁愿 52 岁自己复出披甲，也坚决不派明奈落场」！

Endrick: “Can I sit in the back of the car?”



Ancelotti: pic.twitter.com/fAbZqIwPBE — Lea (@Lea_EFC) June 19, 2026

Kobbie Mainoo: “Pass me the ball, coach!”



Thomas Tuchel: pic.twitter.com/xKDKUtXA7E — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) June 27, 2026

“if you fall of the bridge, you have to play kobbie mainoo”



tuchel: pic.twitter.com/sfOCGAo6UN — ⚡ (@UTDCJ_) June 27, 2026

“Do a push up on a nail holding a knife or play Kobbie Mainoo”



Thomas Tuchel: pic.twitter.com/0d9rvKUmcB — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) June 27, 2026

地狱级创意笑话疯传

网络恶搞随后升级，有短片显示一名男子在桥边挣扎免掉进水里，并配文：「杜曹宁愿经历这种生死挣扎，也绝对不用明奈。」另一段男子在地上爬行只为不弄湿鞋的短片，亦被配上字幕：「因为弄湿了脚就会被逼要派明奈上场。」这些铺天盖地的网络嘲讽，对正身处世界杯大本营、渴望为国效力的 21 岁新星来说，无疑是双重的精神折磨。