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世界杯2026｜日本32强硬撼巴西 森保一相信可以获胜 再次强调认真以夺冠为目标

足球世界
更新时间：15:07 2026-06-29 HKT
发布时间：15:07 2026-06-29 HKT

世界杯32强今晚深夜迎来焦点大战，由日本对上巴西，「蓝武士」过去最佳成绩都是淘汰赛首轮止步，今年力争有所突破，而日本主教练森保一赛前受访指会全力应战写下新历史，亦指相信日本有机会再击败巴西，他更再次强调或许外界会取笑他们，但球队的确以冠军为目标。

森保一信日本有机会再赢巴西

日本近年国际赛表现亮眼，但在世界杯中一直未能突破淘汰赛首轮，今届因应参赛球队增加至48队，首轮淘汰赛会是32强，「蓝武士」首轮便迎一场硬仗，将对上「森巴军团」巴西，翻查记录2支队伍交手共14次，其中巴西已取得11胜2和1负，但近年日本正尝试将差距收窄，上场交手更破天荒获胜，主帅森保一坦言清楚比赛将会很困难，尤其是对手上次交手落败后会更有斗志，但他也相信日本有机会获胜并指：「巴西将会带著激昂的斗志来复仇，因此比赛将会十分严峻，但过去我们的胜率是0%，现在经历过上场友赛胜利后，我们知道我们有获胜的机会。」

再次强调以夺冠为目标

在世界杯开始前森保一已提过以世界杯冠军为目标，在记者会中他亦再此强调日本队是认真地以此为目标：「我们今届以世界杯冠军为目标，实际上亦在不断挑战世界杯，可能会有人嘲笑，但我们正认真追求这个目标，我也认为我们在未来也能达成目标。」

森保一也指球队在整体上并没有太大变化，但心态上呈现的斗心令他也感到情绪高涨：「球员在球场上更有自信心，认为自己在该位置上是最好的，想上场为球队和胜利作贡献，无论有没有在场上，球员们都抱著为球队做自己力所能及的贡献的想法，这种团结一心战斗的氛围亦令我感到情绪高涨。」但阵容上亦有隐患，因阵中主力久保建英确认未能复出，此子在首轮对荷兰中因伤离场。

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