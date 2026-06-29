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世界杯2026｜艾方素戴维斯复出成今届第1000人！后备登场震慑对手成球队强心针

足球世界
更新时间：13:18 2026-06-29 HKT
发布时间：13:18 2026-06-29 HKT

东道主加拿大在世界杯 32 强击败南非，历史性杀入 16 强。比胜仗更令球迷兴奋的是，加拿大领军人物艾方素戴维斯（Alfonso Davies）在第 75 分钟后备登场宣告伤愈复出，更写下历史，成为本届世界杯第 1000 位上阵的球员！虽然仅上场十多分钟，但戴维斯一登场便凭一己之力彻底改写攻守局势，其强大威慑力赛后获得主帅马殊（Jesse Marsch）疯狂称赞。

戴维斯成全队强心针

对于戴维斯后备登场带来的改变，马殊赛后自豪地表示：「你看他一上场，对手立刻对他产生畏惧，甚至把防守重心往我们左路倾斜，试图夹击限制他！虽然他尚未恢复到 100% 最佳状态，但今天表现非常好，绝对给全队注入了一剂强心针！」马殊透露，接下来将根据戴维斯的康复进度，决定他在 16 强赛事的上阵时间。

16强对摩洛哥或荷兰都是硬仗

加拿大晋级 16 强后，将迎战荷兰与摩洛哥之间的胜方。马殊显得踌躇满志：「我参赛的最大动力，就是带队去和真正的世界级强队竞争！摩洛哥近年崛起势头惊人，极擅长反击；荷兰更是底蕴深厚的传统豪强。不论碰到谁，对我们都是巨大挑战，但我已感到非常兴奋！」

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