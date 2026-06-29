Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜德国32强硬撼巴拉圭 夏维斯献计：靠「阿仙奴式」死球战术一击制胜

足球世界
更新时间：12:50 2026-06-29 HKT
发布时间：12:50 2026-06-29 HKT

美加墨世界杯夺标热门之一的德国，今晚32强将硬撼巴拉圭。赛前，德军前锋夏维斯（Kai Havertz）直言，面对预期会「摆大巴」死守的对手，高质素的「死球战术」将成决定生死的破局武器；他更分享在阿仙奴累积的顶级死球经验，预告德军已准备好杀手?！

德军前锋夏维斯献计靠「阿仙奴式」死球战术一击制胜巴拉圭。美联社
德军前锋夏维斯献计靠「阿仙奴式」死球战术一击制胜巴拉圭。美联社
德军前锋夏维斯献计靠「阿仙奴式」死球战术一击制胜巴拉圭。路透社
德军前锋夏维斯献计靠「阿仙奴式」死球战术一击制胜巴拉圭。路透社

首战世杯淘汰赛 视死球为破局利器

夏维斯过往虽征战过欧联决赛等大赛，但代表国家队踢世界杯淘汰赛却是人生首次：「淘汰赛没有退路，不晋级便要回家，这种高压氛围反而让我更充满动力。」

巴拉圭主帅早前公开诉苦，指德军死球套路太多难以防范。夏维斯对此深表认同，并坦言将兵工厂的「死球真传」带入了国家队：「在阿仙奴期间，我累积了大量禁区跑位与时机把握的经验。高质素传中配合灵活的无球动态穿插，会令死守的对手极难应对。这几个月教练团打造了一套成熟的死球战术，这绝对是我们的致命武器！」

力撑「三剑侠」默契不减 誓破大巴阵

对于外界质疑他与穆斯亚拿（Jamal Musiala）及域斯（Florian Wirtz）的进攻组合，在今届世界杯未如欧国杯时行云流水。夏维斯极力澄清，三人关系紧密，仅因对手防守策略改变及需时重新适应国家队节奏所致。他说：「我知道我们还没释放 100% 潜力，但我们绝对信任彼此。今仗全队会带著十足信心登场，相信我们能找回默契，打出高效配合！」
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
7小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
5小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
17小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
23小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
4小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
3小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:48
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
19小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT