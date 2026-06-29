世界杯2026｜马殊盛赞球员为「国家英雄」 加拿大晋级16强缔造历史

东道主之一的加拿大在美加墨世界杯 32 强淘汰赛中，1:0击败南非历史性闯入世界杯 16 强，在主场球迷面前写下了最辉煌的一页！赛后，加拿大主教练马殊（Jesse Marsch）赛后盛赞这批球员是真正的「加拿大英雄」，用汗水彻底改写了国家的体育版图，为加拿大足球开创了无比光明的未来！

马殊：你们是真正的国家英雄！

虽然加拿大在分组赛尾轮遗憾不敌瑞士，失去了留在温哥华主场出战淘汰赛的机会，但移师洛杉矶的他们并未受到影响，在 32 强生死战中踢出了极具统治力的一役。完场前绝杀南非晋级 16 强，马殊在球场中央与全体球员紧紧相拥 。马殊赛后激情地表示：「我不在乎别人的看法，我只在乎我们的球队以及我们共同创造的成就。完场后，媒体和各方会把球员拉往一百个不同的方向，如果你不立刻把握那一刻，你根本无法和球队好好分享这历史性的一秒。我当时只想亲口告诉他们，这个瞬间对于我们国家的体育事业，将会证明是多么的重要！你们是加拿大的英雄，因为有你们，这项运动在这个国家的未来将无可限量！」

从「Soccer」蜕变为「Football」 加拿大体育历史悄然改写

加拿大一向盛行美式足球，故足球过去常被当地人称为 Soccer，长年被视为边缘运动。随著这支国家队在世界杯赛场上连创奇迹，当地的体育文化正在发生翻天覆地的变化。一名加拿大球迷赛后接受 访问时感叹：「现在在加拿大，大家开始称呼这项运动为『Football（足球）』，而不是『Soccer』了。加拿大正在真正蜕变为一个足球国度。」

马殊最后补充道，虽然遗憾未能在家乡温哥华的拥趸面前庆祝这一刻，但球队在今场比赛中展现出的个性、实力、强大精神与空前的凝聚力，足以让整个国家为之自豪。这支不断创造历史的「枫叶军团」，正带著全国人民的希望，在世界杯舞台上继续高歌猛进！