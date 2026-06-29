Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜南韩名宿李天秀痛斥足总毁了全国四年等待 轰洪明甫借口可耻、相关人等必须落台

足球世界
更新时间：12:14 2026-06-29 HKT
发布时间：12:14 2026-06-29 HKT

美加墨世界杯首圈耻辱出局，在南韩体育界引爆了前所未有的海啸。继朴智星在电视直播中痛心疾首后，南韩另一名宿李天秀亦忍无可忍，在个人频道上向向南韩足总（KFA）及日前引咎辞职的主帅洪明甫开火，怒轰这群高层「彻底毁了全国人民等待了四年的世界杯」，并直言相关责任人必须全部落台！

炮轰洪明甫十年如一日 「分析不足」借口可耻

今届世界杯由洪明甫领军的南韩在分组赛1胜2负耻辱出局，赛后更遭南非74岁老帅晓高布斯公开嘲讽「表现完全在预料之中」，令南韩足球颜面扫地。李天秀在网上节目中怒轰南韩足总和教练洪明甫：「因为足总和洪明甫这几个人，全南韩等了四年的世界杯就这样毁了，这像话吗？我真的很讨厌洪明甫这一点。他已经两次领军出战世界杯，2014年巴西世界杯惨败时，他说是因为『分析不足』，但现在是什么时代了？这种可耻的借口今天竟然还拿出来用？」

痛心太极虎沦落至「看他人脸色」

李天秀又质疑教练组在体能管理上的业余，他指出，面对墨西哥当地的高原环境，教练组竟然没有预见到球员呼吸困难等体能问题，导致大批球员出现严重抽筋，简直不可思议。他说：「看到堂堂南韩队，竟然沦落到要看乌兹别克等其他国家脸色来计算出线概率的地步，我感到既悲惨又生气！」

李天秀指南韩足球必须推倒重来：「洪明甫要走，足总主席亦要下台！别再用那些冠冕堂皇的话来推卸责任了，看看你们把这批黄金一代的竞技状态糟蹋成什么样？」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
16小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
5小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
23小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
22小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
17小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
3小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
1小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
00:58
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
2小时前
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
突发
13小时前