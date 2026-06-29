世界杯2026｜南韩名宿李天秀痛斥足总毁了全国四年等待 轰洪明甫借口可耻、相关人等必须落台

美加墨世界杯首圈耻辱出局，在南韩体育界引爆了前所未有的海啸。继朴智星在电视直播中痛心疾首后，南韩另一名宿李天秀亦忍无可忍，在个人频道上向向南韩足总（KFA）及日前引咎辞职的主帅洪明甫开火，怒轰这群高层「彻底毁了全国人民等待了四年的世界杯」，并直言相关责任人必须全部落台！

炮轰洪明甫十年如一日 「分析不足」借口可耻

今届世界杯由洪明甫领军的南韩在分组赛1胜2负耻辱出局，赛后更遭南非74岁老帅晓高布斯公开嘲讽「表现完全在预料之中」，令南韩足球颜面扫地。李天秀在网上节目中怒轰南韩足总和教练洪明甫：「因为足总和洪明甫这几个人，全南韩等了四年的世界杯就这样毁了，这像话吗？我真的很讨厌洪明甫这一点。他已经两次领军出战世界杯，2014年巴西世界杯惨败时，他说是因为『分析不足』，但现在是什么时代了？这种可耻的借口今天竟然还拿出来用？」

痛心太极虎沦落至「看他人脸色」

李天秀又质疑教练组在体能管理上的业余，他指出，面对墨西哥当地的高原环境，教练组竟然没有预见到球员呼吸困难等体能问题，导致大批球员出现严重抽筋，简直不可思议。他说：「看到堂堂南韩队，竟然沦落到要看乌兹别克等其他国家脸色来计算出线概率的地步，我感到既悲惨又生气！」

李天秀指南韩足球必须推倒重来：「洪明甫要走，足总主席亦要下台！别再用那些冠冕堂皇的话来推卸责任了，看看你们把这批黄金一代的竞技状态糟蹋成什么样？」