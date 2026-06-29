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世界杯2026｜网民不满洪明甫只说谢谢、单手插袋离场 狠批辞职记招态度傲慢不会原谅

足球世界
更新时间：11:24 2026-06-29 HKT
发布时间：11:24 2026-06-29 HKT

南韩在美加墨世界杯首圈耻辱出局后，教练洪明甫虽然宣布引咎辞职，但围绕他的风波远未结束。在日前的辞职新闻发布会上，洪明甫手持发言稿宣读声明，表示愿意为结果负责并向国民致歉。然而，他在现场被拍到「单手插袋离场」的傲慢一幕，加上发言细节，被南韩网民狠批「毫无诚意」，再度点燃了南韩举国上下的熊熊烈火！

道歉只说「谢谢」被批卸责

拥有孙兴民、李刚仁及金玟哉等「黄金一代」球星的南韩队，连 32 强也未能跻身，被舆论视为大赛史上的巨大耻辱。在职的发布会上，洪明甫口里说「向国民致以诚挚歉意」，但球迷对其说辞完全不收货。网民批评他在结束这段严肃的道歉声明时，最后说的竟然是「谢谢」而不是「对不起」，显得毫无愧疚之心，诚意严重不足。

离场「单手插袋」态度 傲慢

更具争议的一幕出现在发布会结束时，洪明甫在宣读完声明走出新闻发布厅时，竟然一脸傲慢地将单手插袋离场。网民形容他的态度散漫、极不尊重场合，在网上引发新一轮的声讨。有南韩球迷直斥洪明甫：「拿著几十亿韩元的天价年薪，嘴上说对不起，手却插在裤里，这简直是在愚弄国民！」、「这就是他所谓的负责任？简直是傲慢到了骨子里！」

24年来首次「安静」回国

受庞大民愤影响，南韩国家队计划于 30 日抵达仁川国际机场。有别于以往，球队今次将不举行任记者会或欢迎仪式，在落机后便会直接解散，这也是自 2002 年世界杯以来，南韩队首次在无声无息中「安静」回国。

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