世界杯2026｜曼联官宣证实乌加迪韧带重创 「玻璃防中」自爆跌落人生谷底恐休战一年

英超豪门曼联与乌拉圭国家队最不愿面对的噩耗终于被证实！曼联官方发表正式声明，证实阵中防中曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）在对阵西班牙的世界杯分组赛中，遭遇了严重的膝部韧带损伤。这项诊断宣告这位 25 岁球星将要面临极其漫长的休战期。乌加迪随后亦在社媒上悲痛发文，坦承这次遭遇「足球员最害怕的重创」让他彻底跌落了人生谷底。

乌加迪：跌落谷底会让我更坚强

曼联官方声明说：「曼联证实曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）在周五代表乌拉圭出战西班牙的世界杯分组赛中，不幸遭遇了膝部韧带损伤。目前，我们正对其伤势进行评估，以确定最佳的治疗方案及康复复健的时间表。球会上下所有人均祝愿曼航顺利康复，我们将在他复健之路的每一步提供全力支持。」

随后，乌加迪在 Instagram 上发表长文吐露心声：「在国家队历史上最重要的一场比赛中，遭遇了最严重的伤患，且无法留在场上与队友并肩战斗，这将成为我毕生的遗憾。跌落谷底会让我在各方面都变得更坚强。我非常感激乌拉圭足总和曼联在受伤一刻起对我的照顾，亦感谢所有发讯息支持我的家人和朋友。」

曼联卖人重组计划彻底泡汤

乌加迪今届世界杯踢满乌拉圭三场分组赛，可惜球队最终不敌西班牙出局，而他自己亦在追截柏迪时重创膝部，输波兼折将。

这位 25 岁防中上季在曼联并不受重用，管理层原本计划在今夏将其挂牌套现，以筹集资金签入韦斯咸的 8,000 万镑新星马迪奥斯费南迪斯（Mateus Fernandes）完成中场重组。如今乌加迪膝部韧带撕裂，预计将要休战 9 至 12 个月，这意味著他今夏在转会市场上已彻底「滞销」，曼联的套现大计宣告泡汤，必须在转会窗重新规划预算。

