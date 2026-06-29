Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜曼联官宣证实乌加迪韧带重创 「玻璃防中」自爆跌落人生谷底恐休战一年

足球世界
更新时间：11:02 2026-06-29 HKT
发布时间：11:02 2026-06-29 HKT

英超豪门曼联与乌拉圭国家队最不愿面对的噩耗终于被证实！曼联官方发表正式声明，证实阵中防中曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）在对阵西班牙的世界杯分组赛中，遭遇了严重的膝部韧带损伤。这项诊断宣告这位 25 岁球星将要面临极其漫长的休战期。乌加迪随后亦在社媒上悲痛发文，坦承这次遭遇「足球员最害怕的重创」让他彻底跌落了人生谷底。

乌加迪：跌落谷底会让我更坚强

曼联官方声明说：「曼联证实曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）在周五代表乌拉圭出战西班牙的世界杯分组赛中，不幸遭遇了膝部韧带损伤。目前，我们正对其伤势进行评估，以确定最佳的治疗方案及康复复健的时间表。球会上下所有人均祝愿曼航顺利康复，我们将在他复健之路的每一步提供全力支持。」

随后，乌加迪在 Instagram 上发表长文吐露心声：「在国家队历史上最重要的一场比赛中，遭遇了最严重的伤患，且无法留在场上与队友并肩战斗，这将成为我毕生的遗憾。跌落谷底会让我在各方面都变得更坚强。我非常感激乌拉圭足总和曼联在受伤一刻起对我的照顾，亦感谢所有发讯息支持我的家人和朋友。」

曼联卖人重组计划彻底泡汤

乌加迪今届世界杯踢满乌拉圭三场分组赛，可惜球队最终不敌西班牙出局，而他自己亦在追截柏迪时重创膝部，输波兼折将。

这位 25 岁防中上季在曼联并不受重用，管理层原本计划在今夏将其挂牌套现，以筹集资金签入韦斯咸的 8,000 万镑新星马迪奥斯费南迪斯（Mateus Fernandes）完成中场重组。如今乌加迪膝部韧带撕裂，预计将要休战 9 至 12 个月，这意味著他今夏在转会市场上已彻底「滞销」，曼联的套现大计宣告泡汤，必须在转会窗重新规划预算。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
14小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
21小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
20小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
4小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
15小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
17分钟前
世界杯2026｜加拿大92分钟绝杀南非 晋16强创队史。路透社
世界杯2026｜加拿大92分钟绝杀南非 晋16强创队史
足球世界
6小时前
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
突发
12小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
2小时前