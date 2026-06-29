世界杯2026｜首闯淘汰赛拼尽憾负！南非 74 岁老帅认「未够班」

南非的世界杯奇迹之旅遗憾画上句号。在美加墨世界杯首场 32 强淘汰赛中，南非补时失守以0:1遭东道主加拿大淘汰。赛后，带领南非创下历史的 74 岁老帅晓高布斯（Hugo Broos）赛后承认球队与世界顶尖强队相比确实「未够班」，尤其在身体力量与速度上存在明显差距。

补时惨遭绝杀

南非今仗全场表现顽强，可惜在临完场前失守惨遭绝杀。老帅晓高布斯赛后坦言打道回府滋味极不好受，但他大方承认技不如人：「我们必须承认，对手在力量和速度上确实更胜一筹。南非足球在速度和身体对抗上确实有不足，这是未来必须改善的地方。」左翼阿波利斯（Oswin Appollis）亦悲痛表示，临完场前失球令人极度痛心，但他为拼尽最后一滴血的兄弟感到无比自豪。

主帅去留几天内见分晓

这场败仗极有可能是这位 74 岁比利时名帅的「最后一舞」。当被记者追问去留时，晓高布斯语带讽刺地笑言：「如果外面的传言可信，因为今天早上已有人跟我说接替我位置的候选名单。至于我的具体去留，未来几天自然会见分晓。」

虽然止步 32 强，这名南非主帅强调今次世界杯之旅依然是巨大成功。南非队历史性首次闯入淘汰赛，累积了无价经验，对未来再度冲击非洲杯资格将发挥关键作用。