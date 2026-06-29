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世界杯2026｜饮水时间变「毒药」 英格兰暂停后频崩盘战绩最差

足球世界
更新时间：10:01 2026-06-29 HKT
发布时间：10:01 2026-06-29 HKT

今届世界杯新增的饮水时间，随时成为英格兰争冠的障碍！据统计三狮军在「饮水时间（Hydration breaks）」后 10 分钟内，从未取得入球反而频频失守，与科特迪瓦及乌拉圭并列全届「饮水后表现最差」球队，这无疑向三狮军主帅杜曹（Thomas Tuchel）敲响警钟。

暂停后频失魂 杜曹「吹风会」变反效果

今届世界杯新增 3 分钟饮水时间，本是教练面授机宜的黄金机会，但对英格兰却成了一剂毒药。首仗对克罗地亚，英军在饮水后短短数分钟便被巴杜连拿（Martin Baturina） 远射破网。英军对阵巴拿马一役，杜曹在饮水时间抓著拉舒福特(Marcus Rashford )及布卡约沙卡(Bukayo Saka)疯狂训话，英军在暂停后的进攻依然瘫痪，未能把握机会破门。

巴西加拿大成「饮水大师」 英军负数据惹忧

与英军尴尬战绩形成对比的是，东道主加拿大与巴西堪称「饮水大师」，两队在暂停后 10 分钟内均攻入 3 球且保持零失球；阿根廷、德国及摩洛哥等强队亦各有两球进帐。
英格兰与科特迪瓦及乌拉圭，是分组赛中三队在饮水时间后录得「负得失球差」的队伍。球迷忧虑，一旦英军往后遇上安察洛堤领军的巴西，「暂停即失魂」的死穴将让球队付出惨痛代价。 

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