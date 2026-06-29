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世界杯2026｜恩迪亚文迪倾向加盟PSG 利物浦料需另觅目标

足球世界
更新时间：07:40 2026-06-29 HKT
发布时间：07:40 2026-06-29 HKT

据《天空体育》报道，利物浦相中的科特迪瓦国脚恩迪亚文迪倾向加盟法甲班霸巴黎圣日耳门。报道指RB莱比锡已与PSG展开谈判。

利物浦刚签域陀蒙路斯

利物浦在当家球星穆罕默德沙拿离队，需要在翼锋位置补强。「红军」上周启动奥沙辛拿翼锋域陀蒙路斯的买断条款，以3450万镑完成交易后，将目光再转向恩迪亚文迪。

恩迪亚文迪倾向加盟PSG。美联社
恩迪亚文迪倾向加盟PSG。美联社
利物浦料需要另觅目标。美联社
利物浦料需要另觅目标。美联社
恩迪亚文迪引来多间球会关注。美联社
恩迪亚文迪引来多间球会关注。美联社

19岁的恩迪亚文迪目前正随科特迪瓦出战世界杯，他去季的好表现引来多间球会的注视，其中一队正是利物浦。红军早前同意支付8600万镑，但莱比锡对这名科特迪瓦国脚的索价远高于此。报道指利物浦不愿再提高报价，令PSG在恩迪亚文迪争夺战中占据有利位置。

PSG料提供5年合约

报道指PSG预期将提供一纸5年合约，而恩迪亚文迪亦属意加盟这支欧联冠军球会，但PSG与莱比锡之间的球会谈判仍在进行中。无论球员的意愿为何，转会要成事，必须先与莱比锡达成协议。利物浦方面来季将由伊拉奥拿领军，球会利物浦希望引进多名进攻球员，以填补沙拿离队后留下的空缺。但现在看来，他们将被迫另觅目标，而非继续追求恩迪亚文迪。

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