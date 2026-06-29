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世界杯2026｜车路士800万镑求购格列沙加被拒 新特兰：低价报价欠尊重

足球世界
更新时间：06:30 2026-06-29 HKT
发布时间：06:30 2026-06-29 HKT

格列沙加正随瑞士大军出战世界杯。效力新特兰的他获得车路士相中，「蓝战士」更向新特兰报价800万镑求购，后者认为这个低报价「不可接受」，并强调这名瑞士国脚是非卖品。

沙加与沙比阿朗素曾共事

车路士新一季将由沙比阿朗素领军，他与格列沙加曾于利华古逊共事两季，并于2023-24球季赢得德甲和德国杯。据报沙比阿朗素希望来季与爱将在车路士重聚，球会向新特兰提出一份800万镑的报价，已经被新特兰拒绝。

格列沙加带领新特兰以第7名冲线。法新社
格列沙加带领新特兰以第7名冲线。法新社
沙加正随瑞士出战世界杯。路透社
沙加正随瑞士出战世界杯。路透社
沙加和沙比阿朗素曾经共事。法新社
沙加和沙比阿朗素曾经共事。法新社

新特兰：沙加属非卖品

根据《The Athletic》的报道，新特兰明确告知车路士沙加属非卖品，并认为这份低价报价「不可接受⋯⋯对这名33岁瑞士国脚及新特兰缺乏尊重」。车路士则认为这份报价合理，但新特兰已断然表明不会再接受任何报价，并期望车路士尊重沙加现有的合约。

沙加于去年夏天以1750万镑，由利华古逊转投新特兰，获任命为队长，并带领新特兰于英超以第7名冲线，锁定来季欧霸资格。至于车路士去季仅以第10名完成，来季无缘欧洲赛。

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