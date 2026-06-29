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世界杯2026｜马古尼撑拉舒福特重返曼联 惟必须先满足两个条件

足球世界
更新时间：05:52 2026-06-29 HKT
发布时间：05:52 2026-06-29 HKT

拉舒福特正随英格兰大军出战世界杯，但随着巴塞隆拿放弃买断选项，这名曼联锋将的球会前途难免被讨论。「红魔」队友哈利马古尼力撑拉舒福特重返曼联，但强调必须先满足两个条件。

拉舒福特正随英格兰大军征战世界杯。路透社
拉舒福特正随英格兰大军征战世界杯。路透社
马古尼欢迎拉舒福特回归曼联。法新社
马古尼欢迎拉舒福特回归曼联。法新社
拉舒福特在斗巴拿马一役正选上阵。路透社
拉舒福特在斗巴拿马一役正选上阵。路透社

拉舒福特去季外借巴塞隆拿各项赛事入14球兼有14次助攻，赢得西甲冠军。巴塞原本可以行使借用合约里的买断选项，但这支西甲班霸选择以7000万镑收购安东尼哥顿，放弃买断拉舒福特。在「福仔」的球会前途充满变数之际，曼联中坚马古尼表达了希望对方回归曼联的意愿：「我与拉舒福特关系非常好，多年来我们共度了许多美好时光。」

盛赞拉舒福特世杯表现

他又盛赞对方在英格兰最后一场分组赛，以2：0击败巴拿马一役的表现：「拉舒福特面对巴拿马时主动出击，在开赛头10分钟他已送出4、5次传中，虽然准绳度不如平时水准，但其后他找到了那一次传中，卡尼很大机会射入的。他整场比赛都是持续的威胁，当他进入这种状态，我相信英格兰球迷都知道他有多出色。在状态好的时候，他是无可阻挡的。」

须共同找到互利的方案

但马古尼强调若然拉舒福特回归，必须对各方均有意义。就成功回归的条件，马古尼补充道：「我知道他可以成为多出色的球员。我相信这要由球会和拉舒福特找到互利的方案。当然，如果他真的回来，我们希望他能够上阵、开心且充满自信。这需要合适他本人，也需要合适球会，但所有人都知道他无论为哪家球会效力，都可以成为出色的球员。」

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