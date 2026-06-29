世界杯2026｜洪明甫辞任南韩主帅 「出局责任完全在我」

南韩于世界杯小组赛出局后，国内群情汹涌。教头洪明甫今晨宣布辞职，并强调球队出局「责任完全在我」。

孙兴民、李康仁和金珉哉等球星坐镇的韩国，于A组面对捷克、墨西哥和南非，赛前被睇高一线，但球队最终以1胜两负的成绩完成小组赛排A组第3位，寄望其余组别成绩配合以获得最佳第3名资格，但最终事与愿违出局。南韩国内对于球队早早出局极度不满，足总取消欢迎回国仪式，总统李在明更斥赛果荒谬。

洪明甫宣布辞职。路透社

南韩未能晋身淘汰赛。路透社

多名球星坐镇的南韩小组赛出局。路透社

向南韩国民致歉

洪明甫以及首批南韩大军球员，预计将于周二回国。洪明甫今晨在位于墨西哥瓜达拉哈拉的大本营，宣布辞去教练职务：「我谨向一直热爱南韩足球、始终支持国家队的广大国民，致以衷心的歉意。今天，我希望辞去主帅一职。接受这个职位对我而言从来不是容易的决定，但一旦作出决定，我便没有考虑任何其他因素，我相信我唯一的责任就是将委托给我的任务，尽责地完成。」他又强调：「我未能交出公众所期望的成绩，责任完全在我。」

洪明甫在球员年代于2002年以队长身份，带领南韩杀入日韩世界杯的4强，但该届南韩晋级过程中斗意大利和西班牙两场，球证的判决充满争议。现年57岁的洪明甫于2024年7月接替德国名宿奇连士文的帅位，执教26场战绩为15胜5和6负。