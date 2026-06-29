世界杯2026｜加拿大92分钟绝杀南非 晋16强创队史

世界杯淘汰赛展开，32强东道主加拿大面对南非。眼见球赛要进入加时之际，加拿大凭尤斯达基奥于92分钟绝杀，以1：0击败南非，晋身16强创下队史。

今场无论哪一队胜出，均会是创造队史在世界杯最佳成绩。上半场以加拿大的攻势更巨威胁，其中主要来自死球，22分钟戴历哥尼利斯接应罚球，无人看管下头槌攻门，但角度力度欠奉下被南非门将路云威廉斯没收；44分钟一记左路角球，摩斯庞比图的头槌被南非守将摩迪巴在白界前护空门，达庄保查兰的补射又被路云威廉斯挡到。

上半场补时1分钟，加拿大的拿耶亚疑被从后侵犯倒地。美联社

加拿大半场与南非踢成0：0。美联社

南非于44分钟一次防守角球，有摩迪巴在白界前护空门。路透社

达庄保查兰的补射被路云威廉斯挡到。路透社

加拿大投诉球证没判12码

战至上半场补时1分钟，加拿大守将拿耶亚在南非禁区内，疑被南非守将梅达奥从后侵犯倒地；但梅达奥伸脚栏截踢到波，VAR翻看后亦认为不构成12码。加拿大半场与南非互交白卷，加拿大教头马殊走入场内欲与球证理论，但被己队球员庞比图阻止劝退。

尤斯达基奥一箭定江山

下半场南非以远射制造威胁，但阿波利斯62分钟的射门斜出，他之后在85分钟再试一次，过不了加拿大门将基派奥的十指关。至于加拿大的攻势仍然较有威胁，更于65分钟有黄金机会，但奥奴华斯尔的半单刀被门将挡到，之后南非守将麦保卡斯快对手一步解围。战至末段南非将节奏放慢，以避免犯错，但到92分钟始终要失守，加拿大凭尤斯达基奥于禁区边起脚破网。