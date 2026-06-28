世界杯2026｜美斯连续7仗入波创纪录 谦称：全赖团队力量

卫冕冠军阿根廷在世界杯分组赛最后一轮 3:1 击败约旦，以三战全胜的无敌姿态强势杀入 32 强。球王美斯（Lionel Messi）后备上场仅用 20 分钟便以标志性的自由球破网，不仅将自己保持的世界杯累积入球纪纪推高至 19 球，更写下连续 7 场世界杯破门的新纪录！39 岁的美斯赛后却尽显谦逊，大赞这是全队团结的成果。

美斯后备再写历史

由于阿根廷已提早出线，主帅史卡朗尼今仗轮休了大部分主力，包括射手美斯等均退居后备。下半场末段后备上阵的美斯，于80分钟轰入精彩自由球，成为世界杯史上首位连续 7 场比赛取得入球的球员。同时，他于世杯历史射手榜累积入 19 球，抛离平列次席的高路斯(Miroslav Klose)和基利安麦巴比(Kylian Mbappe)3球。虽然个人荣誉达至巅峰，但美斯赛后更新社交媒体时依然极度谦逊，完全将功劳归于团队。他向支持者写道：「又一场胜利为分组赛画上句号。我们依然紧密团结、并肩前行……」在美斯眼中，卫冕大力神杯的团队目标显然远高于个人历史纪录。

金靴奖争夺战领跑 美斯：我们并肩前行

这球亦令美斯在今届金靴奖争夺战中以 6 个入球暂居榜首，领先次席的云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior) 、基利安麦巴比及艾宁夏兰特(Erling Haaland)等两球。



