世界杯2026｜南韩足总取消欢迎仪式 36年来首次有国家队沉默回国

随著南韩在本届美加墨世界杯分组赛仅取得1胜两负而未能晋级淘汰赛，南韩足总日前宣布将取消为国家队举行的世界杯官方欢迎仪式及机场记者会。

根据南韩足总发表的官方声明，取消欢迎仪式纯属「行程及物流安排」上的技术问题。足总解释，由于从北美出发的机票机位极度紧张，无法为全队预订同一班机的团体机票，导致球员与教练团队需被逼分批、于不同时间陆续飞抵仁川国际机场。

南韩足协：纯属行程物流安排

此外，部分效力海外联赛的球员将直接由北美返回欧洲球会报到，加上足总考虑到仁川机场的公共安全，最终决定不举办任何公开活动。

然而，这次「落寞归国」在南韩足球历史上显得极为罕见。这不仅是自2002年日韩世界杯以来，南韩首次在回国时不举办任何官方欢迎活动；若单指在海外举办的世界杯，更是自1990年意大利世界杯以来、时隔36年首次出现球员在完全沉默中回国的情况。

舆论：足总极力保护职球员免遭羞辱

舆论普遍认为足总此举是为了保护主教练洪明甫及全体球员免受公众羞辱。由于南韩本届赛事表现令人大失所望，南韩球迷的怒火已达临界点。

这不禁令人联想起2014年巴西世界杯后，同样由洪明甫领军的南韩国家队在回国时，于机场遭愤怒球迷大投韩式麦芽糖的惨剧。在韩国文化中，「去吃麦芽糖」具有强烈的侮辱与叫人「滚蛋」之意。足协内部极度担忧历史重演，因而选择主动取消与公众接触的机会。

记者球员关系恶化亦脱不了关系

另一项引起广泛讨论的导火线，则是南韩国家队与随行南韩记者之间的史无前例关系决裂。在分组赛首战前夕，一名韩国记者的手提收音装置在公开训练期间未有关闭，意外录下其对队长孙兴民极具侮辱与嘲讽的言论，甚至揶揄其兵役免除资格。

此丑闻彻底激怒了国家队全体成员。为力挺队长，球员随即发起联合杯葛，拒绝在混合采访区接受任何国内媒体访问。在如此严重的对立情绪下，足总根本无法如常召开机场记者会。

随著主教练洪明甫的帅位摇摇欲坠，以及足总主席郑梦奎面临巨大的下台压力，球员在沉默中落寞归国，无疑为近年南韩足球写下了最黯淡的一页。

