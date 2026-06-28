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世界杯2026｜致敬六届破网神迹！C朗「黄金蝎子」特别版战靴半场「退役」

足球世界
更新时间：16:03 2026-06-28 HKT
发布时间：16:03 2026-06-28 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在对阵哥伦比亚的赛事中，虽然在场上颗粒无收，但他在脚下却花尽心思。为了纪念自己写下历史、成为足球史上首位连续在六届世界杯决赛周皆取得入球的球员，赞助商 Nike 特别为他打造了一双极具奢华感的独家特制版「黄金蝎子」（Gold Scorpion）Mercurial Superfly 11 战靴。然而尴尬的是，穿上这双致敬战靴首发登场的C朗，在上半场表现平平，中场休息后更被逼换回普通版球鞋，令这双别注版球鞋仅闪耀了45分钟便要告退。

「黄金蝎子」鞋只闪耀45分钟

这双全球瞩目的「黄金蝎子」特别版球鞋，是专门为庆祝C朗连续六届世界杯破门的历史性里程碑而设计。球鞋以金黄色为主色调，外观极具霸气与纪念价值，C朗亦神气地穿著它正选上阵迎战哥伦比亚，试图在赛场上再次书写神话。

下半场换回普通版战靴

然而，理想与现实却存在差距。在哥伦比亚后防线的严密盯防下，身穿黄金战靴的C朗上半场表现平平，未能创造具威胁的攻势。在中场休息后，有细心的球迷发现，C朗已经默默脱下了这双价值连城的「黄金蝎子」，换回了他平日穿惯的普通版 Mercurial Superfly 11 战靴，估计是为了追求更熟悉和舒适的脚感，务求在下半场全力抗敌。

虽然「换鞋」后C朗下半场表现有所改善，但仍难阻葡萄牙最终以0:0闷和对手。这双原本寄望能带领他再次破网、具有历史意义的「黄金蝎子」特别版，最终只能尴尬地在世界杯舞台上「半场退役」，未能为球王带来进球好运。
 

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