英超｜乌加迪重创逼使变阵 曼联回头加码与热刺抢马迪奥费南迪斯

曼联于转会市场被逼进行紧急变阵！日前代表乌拉圭出战世界杯时膝部重创、恐面临长时间休战的中场悍将曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte），其伤势直接打乱了红魔今夏的部署。据英国媒体披露，曼联为了填补其留下的防守真空，已于过去数小时内改变初衷，重新加入葡萄牙21岁新星中场马迪奥斯费南迪斯（Mateus Fernandes）的争夺战，并提价誓与热刺抢人！

乌加迪「收山式」重创 卖人套现计大乱

乌加迪在世界杯分组尾轮对阵西班牙时膝部严重扭伤，痛哭被担架抬离。曼联原本计划在今夏将其挂牌套现，再利用资金引进新中场。如今他恐要养伤12个月，不仅今夏彻底「滞销」，更令红魔防中位置出现巨大漏洞，逼使领队卡域克在数小时内推翻原先的转会部署。

加码个人条款 曼联硬撼热刺

为了填补空缺，曼联已重新联络了费南迪斯的经理人。在此之前，曼联因不愿满足韦斯咸高达8,000万镑(8.28亿港元)的估值而一度退缩，令准备好满足报价的热刺一度在争夺战中遥遥领先。然而，曼联在过去数小时内向费南迪斯「诚意加码」，提出比最初更丰厚的个人合约条款。虽然红魔起初对8,000万镑天价感到却步，但在无法卖走乌加迪套现的打击下，球会是否愿意硬著头皮「泵水」抢人，将极大考验高层的资金调配能力。

