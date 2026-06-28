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世界杯2026｜C朗大战哥军神隐仍获力撑！马天尼斯驳斥疲兵论 对手主帅赞仍是现象级

足球世界
更新时间：14:40 2026-06-28 HKT
发布时间：14:40 2026-06-28 HKT

41 岁的葡萄牙队长 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）于G组尾轮0:0和哥伦比亚表现平平，只有3次射门和2次越位，但赛后无论是葡萄牙主帅马天尼斯（Roberto Martinez），还是哥伦比亚教练罗伦素（Nestor Lorenzo），均给予 C 朗高度肯定，力证其影响力依然无可替代。

马天尼斯驳斥「疲兵质疑」

C 朗今仗踢满 90 分钟，数据并不亮眼，赛后他似是满意球队表现，更新社交媒体写道：「我们并肩前行。」针对记者质疑 C 朗高龄却场场踢足，对比美斯、艾宁夏兰特均获轮休，马天尼斯强硬回击：「拿我们的球员去和别队比较，这有点幼稚，也很不专业！C 朗在场上始终保持纪律性并拉开空间，他踢足 90 分钟在身体或心理上都不是问题。让他踢满，是为了与队友在跑位上形成更好的默契。」

哥军主帅惊叹 C朗威力

哥伦比亚主帅罗伦素亦对 C 朗赞不绝口。今仗哥军中坚达云臣山齐士（Davinson Sanchez）对 C朗实行了贴身死守，罗伦素透露：「我们特别要求在禁区内绝不能放松对C朗的盯防，因为他在那里非常致命、极其精准。即使我们防守得如此严密，他今天还是差点把我们解决掉，他绝对是个现象级球员。」
 

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