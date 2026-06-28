世界杯2026｜美斯后备出场照样入波 阿根廷3:1轻取约旦 32强将撼佛得角

球王美斯（Lionel Messi）的神奇表演仍在继续！在世界杯J组最后一轮分组赛中，提早锁定首名的阿根廷进行大轮换，美斯后备上阵轰入一记精彩罚球，收获个人今届第6个入球，带领球队以3:1击败约旦。

阿根廷阵容大轮换 卢施素马天尼斯半场建功

阿根廷赛前已笃定以小组首名出线，主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）对比上仗2:0击败奥地利的阵容，作出了多达9个正选调动，队长美斯亦先列后备。阿根廷开赛早段已迅速入局，卢施素（Giovani Lo Celso）主射罚球中鹄先开纪录；随后拿达路马天尼斯（Lautaro Martinez）操刀12码得手，助「潘帕斯雄鹰」扩大领先优势至2:0。

虽然约旦赛前已确知无缘晋级，但球队今仗展现出顽强斗志，拒绝提早投降。换边后不久，约旦凭一次精彩攻势扳回一城，穆沙艾达马利（Mousa Altamari）接应哈达特（Ehsan Haddad）的传中撞射破网，为球队成功「破蛋」，引发场边职球员及球迷热烈庆祝。

美斯罚球埋斋创历史 神射手榜傲视群雄

战至60分钟，阿根廷换入美斯。这位身披10号球衣的天才巨星不负众望，在80分钟主射罚球直飞网窝，为球队「埋斋」锁定3:1胜局。这个入球意义非凡，令美斯创下连续7场世界杯比赛取得入球的历史新纪录！

凭借这个入球，美斯在今届赛事已累积6球进帐。在世界杯金靴奖（神射手）的争夺战中，他目前以两球优势，力压麦巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）、云尼斯奥斯（Vinicius Junior）及夏兰特（Erling Haaland）这四大超级巨星，独占鳌头。

全胜强势晋级的阿根廷，在32强淘汰赛中迎战佛得角（Cabo Verde）。