世界杯2026｜32强戏码顺利诞生 葡萄牙硬撼克罗地亚 C朗莫迪历两老碰头

随著J组最后一轮两场比赛结束，阿根廷3:1约旦，阿尔及利亚3:3奥地利，阿根廷、奥地利和阿尔及利亚携手出线，32强球队全部诞生。上届冠亚军阿根廷、法国等夺标热门悉数晋级。而32强赛事之中，最强戏码首推C朗拿度(Cristiano Ronaldo)领军的葡萄牙对有莫迪历(Luka Modric)压阵的克罗地亚。港人爱队英格兰则会对刚果民主共和国，晋级难度不大。

上届冠亚军顺利晋级

美加墨世界杯规模扩大至48队参赛，分成12个小组每组4队，经过17个比赛日终于完成分组赛阶段。卫冕冠军阿根廷以3战全胜姿态顺利晋级32强，将会对世杯新丁佛得角。上届亚军法国同样以全胜姿态首名出线，32强会对瑞典。

日本巴西演漫画桥段

至于C朗拿度压阵的葡萄牙，于K组屈居哥伦比亚之后仅以次名出线，32强会硬撼有莫迪历助阵的克罗地亚。至于亚洲代表日本32强会遇上巴西，合演漫画「足球小将」的桥段。另一热门西班牙则对奥地利。