世界杯2026｜补时神奇剧本 阿尔及利亚奥地利携手出线 伊朗无奈出局

世界杯分组赛迎来大结局，J组最后一轮上演阿尔及利亚对阵奥地利的生死战。虽然戏码并非传统劲旅对碰，但这场比赛的赛果却直接决定了三支球队的命运。双方合力轰下6球，在补时阶段上合演神奇剧本，以3:3完场，阿尔及利亚与奥地利携手出线，而隔空苦等的伊朗则惨遭淘汰。

和波即携手出线 伊朗隔空听天由命

J组形势在赛前已渐趋明朗，阿根廷早早锁定小组头名出线，而约旦则笃定出局。最后的出线悬念，全数落在同积3分的奥地利与阿尔及利亚身上。赛前奥地利以得失球差「0」，力压「-2」的阿尔及利亚暂列次名。

这场大战更牵涉到最后一个「最佳第三名」的席位。目前身处其他小组、积3分且得失球为「0」的伊朗，正焦急等待这场比赛的结果：若阿尔及利亚与奥地利分出胜负，胜方将以次名出线，败方出局，伊朗则可以最佳第三名晋级；但若两队最终打和，双方将同得4分携手出线，伊朗则会惨遭淘汰。

阿拿奥杜域建功 贝加利连过三人扳平

在「不成功便成仁」的压力下，双方上半场踢得相当开放。战至28分钟，奥地利率先打破僵局，老将阿拿奥杜域（Markos Arnautovic）接应一记过头长传长驱直进，冷静破网先开纪录。

落后的「沙漠狐狸」阿尔及利亚随即展开猛烈反扑，攻势极具威胁并屡次制造杀机。战至45分钟完半场前，拉菲克贝加利（Rafik Belghali）尽展非凡的个人技术，在禁区内连过三名防守球员后，起脚狂抽挂网，为球队追成1:1平手回更衣室。

换边后战况更加激烈，双方合演入球大战。第55分钟，沙比萨（Marcel Sabitzer）接应队友传送，以一记精彩绝伦的射门建功，助奥地利再度超前2:1；不过阿尔及利亚未有自乱阵脚，仅仅5分钟后便还以颜色。马列斯（Riyad Mahrez）把握机会，在近柱冷静施射破网，为阿尔及利亚迅速扳平2:2。

补时疯狂剧本 伊朗球迷由天堂跌落地狱

比赛尾段，双方在2:2的赛果下均能确保出线资格，因此一度踢得较为保守，互相在后场倒脚传球未有再组织攻势。正当全场以为双方会和气收场之际，神奇的剧本却在补时阶段上演！第94分钟，阿尔及利亚的马列斯突然发难「突施冷箭」破网，梅开二度助球队领先3:2。这个入球一度令隔空观战的伊朗球迷陷入疯狂，因为若奥地利落败，伊朗便能奇迹晋级。

然而，更令人意想不到的是，仅仅1分钟之后，奥地利迅速还以颜色，奇迹地再度扳平3:3！这短短两分钟内的极限过山车剧情，令伊朗球迷「由地狱上天堂，再瞬间跌回地狱」。

最终，阿尔及利亚与奥地利以3:3握手言和。赛后，双方同得4分，奥地利凭较佳得失球差保住小组次名，阿尔及利亚则以最佳第三名资格，双双杀入32强；而经历了心情大起大落的伊朗，最终仍因这场和局而无奈饮恨出局。