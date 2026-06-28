世界杯2026｜苏格兰确定出局主帅奇勒辞职 告别感言：称我「老大」是莫大荣幸

随著克罗地亚以 2:1 击败加纳，彻底粉碎了苏格兰以「最佳第三名」奇迹晋级 32 强的最后希望。苏格兰在确定分组赛出局后，饱受球迷及舆论炮轰的 62 岁主帅奇勒（Steve Clarke），终于正式宣布辞职，结束长达 7 年的执教生涯！

得失球差重创成致命伤 续约一个月即「执包袱」

苏格兰今届首仗凭麦坚（John McGinn）建功以 1:0 击败海地，夺得国家队 36 年来世杯首胜。可惜随后不敌摩洛哥，尾轮更以 0:3 惨败予安察洛堤（Carlo Ancelotti）领军的巴西，令得失球差重创至负3，最终遗憾出局。

讽刺的是，奇勒在世界杯开锣前仅一个月，才刚与苏格兰足协续签了一份四年新约，没想到仅踢了三场分组赛便要黯然「执包袱」。

奇勒：最舍不得球员

日前因「发脾气腰斩访问」而备受指责的奇勒，在辞职声明中温情表示：「这次告别最让我动容的是我的球员。没有他们，我们根本不可能累积从 2019 年至今的所有美好回忆。他们值得获得所有赞美，能够被他们称为『老大』，真的是我莫大的荣幸。祝继任者好运。」