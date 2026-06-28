Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜苏格兰确定出局主帅奇勒辞职 告别感言：称我「老大」是莫大荣幸

足球世界
更新时间：11:34 2026-06-28 HKT
发布时间：11:34 2026-06-28 HKT

随著克罗地亚以 2:1 击败加纳，彻底粉碎了苏格兰以「最佳第三名」奇迹晋级 32 强的最后希望。苏格兰在确定分组赛出局后，饱受球迷及舆论炮轰的 62 岁主帅奇勒（Steve Clarke），终于正式宣布辞职，结束长达 7 年的执教生涯！

得失球差重创成致命伤 续约一个月即「执包袱」

苏格兰今届首仗凭麦坚（John McGinn）建功以 1:0 击败海地，夺得国家队 36 年来世杯首胜。可惜随后不敌摩洛哥，尾轮更以 0:3 惨败予安察洛堤（Carlo Ancelotti）领军的巴西，令得失球差重创至负3，最终遗憾出局。
讽刺的是，奇勒在世界杯开锣前仅一个月，才刚与苏格兰足协续签了一份四年新约，没想到仅踢了三场分组赛便要黯然「执包袱」。

奇勒：最舍不得球员

日前因「发脾气腰斩访问」而备受指责的奇勒，在辞职声明中温情表示：「这次告别最让我动容的是我的球员。没有他们，我们根本不可能累积从 2019 年至今的所有美好回忆。他们值得获得所有赞美，能够被他们称为『老大』，真的是我莫大的荣幸。祝继任者好运。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
18小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
15小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
4小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
19小时前
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
即时中国
4小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
21小时前
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
投资理财
6小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
19小时前
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
影视圈
14小时前
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
14小时前