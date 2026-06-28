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世界杯2026｜南韩确定分组赛出局 朴智星狠批南韩足球近十年毫无进步

足球世界
更新时间：11:06 2026-06-28 HKT
发布时间：11:06 2026-06-28 HKT

于世界杯A组第3名的南韩，随著H组的刚果民主共和国以3:1击败乌兹别克后，在所有小组第3名排名跌到第9，正式确定未能以最佳成绩小组第3名晋级32强，今届美加墨世界杯之旅结束。南韩名宿朴智星炮轰南韩足球近十年毫无进步，每次吸取教训后转头即忘，直言今届的耻辱败仗早在几年前已可预料！

计算概率失败 奇迹未有发生

由洪明甫执教的南韩在 A 组仅取1胜2 负，以3分、得失球-1排小组第3，只能寄望争取成为8支最佳成绩小组第3名之一晋级32强。然而，当H组的刚果民主共和国以3:1击败乌兹别克后，令到南韩在小组第3名的排名榜跌到第9位，正式宣告未能晋级32强，提早毕业。

朴智星：重蹈覆辙令人遗憾

南韩名宿朴智星在确定南韩出局后，愤怒地表示：「其实早在几年前，就已经可以预料到这样的结果了。我们在过去10年明明吸取了教训，却还是转头就忘，又做了同样的事情，令人感到遗憾。我们必须重新审视眼下这个局面，希望国家队能明确规划未来，纵然只能一步一步缓慢前进，也绝对不可让这样的耻辱历史重演 ！」
 

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