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英超｜阿仙奴重金强攻左翼失衡缺口 阿迪达视摩根罗渣士为完美拼图

足球世界
更新时间：10:58 2026-06-28 HKT
发布时间：10:58 2026-06-28 HKT

阿仙奴上季虽勇夺英超，但进攻严重右倾的隐患依然存在。主帅阿迪达（Mikel Arteta）深知球队过度依赖右路布卡约沙卡（Bukayo Saka）的死穴，为了在未来更进一步，他已将目光锁定在阿士东维拉的 24 岁超新星摩根罗渣士（Morgan Rogers），视之为填补左路缺口的完美拼图！

左翼疲弱成隐患 罗渣士强行突破成解药

数据显示，阿仙奴上季在进攻三区有超过 40% 的触球集中在右路，令球队显得严重失衡。反观左路，加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）联赛 30 战仅入 1 球，而李安度杜沙特（Leandro Trossard）更偏向担任后备杀手。

相比之下，罗渣士上季为维拉轰入 10 球并交出 6 次助攻。阿迪达最欣赏的正是他无人能挡的「坦克式」持球推进力量，名宿列纳更曾惊叹其突破犹如「榄球传奇庄拿林姆」般强横，正是破「大巴阵」的利器。

阿迪达不惜重金求贤

除了进攻，罗渣士的体能与逼抢效率亦完美契合阿仙奴。他上季联赛上阵达 3,285 分钟，堪称「铁人」；其在前场夺回控球权的次数，与阿仙奴球员比较仅次于沙卡。此外，他能胜任 10 号位、翼锋甚至中锋，多面手特质令阿迪达极为垂青。

由于同属英格兰新星的艾利洛安达臣势以 1.16 亿镑(约12亿港元)天价投曼城，维拉对罗渣士的要价已强硬企稳在 1 亿镑(约10亿港元)以上。

冒险球风成双刃剑

罗渣士虽然具备极强突破力，但他是一名喜爱冒险的球员，其盘扭成功率仅得 34%，与阿迪达一向讲求控制与结构的风格背道而驰。罗渣士曾直言：「我踢波不是为了沉闷和安全。」不过，若阿迪达能给予他释放自由的空间，这位英格兰新星绝对有能力彻底扭转兵工厂左路疲弱的死穴。

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