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世界杯2026｜C朗美斯8强世纪大战泡汤 两大球王要碰头唯有在决赛

足球世界
更新时间：10:38 2026-06-28 HKT
发布时间：10:38 2026-06-28 HKT

葡萄牙与哥伦比亚于世界杯K组最后一轮对垒，争夺小组首名出线席位，结果双方以0:0握手言和，而葡萄牙因得失球差不及哥伦比亚只能以小组次名出线，以致未能在8强对战阿根廷，令到C朗拿度对美斯的8强世界大战泡汤；当今两大球王要碰头唯有在决赛。

葡萄牙和波令8强球王大战泡汤

41岁的葡萄牙队长C朗拿度和39岁的阿根廷队长美斯，同样是第6次出战世界杯决赛周，亦极可能是两人最后一届世界杯；球迷们都很期待看到他们碰头。而阿根廷于J组首两轮顺利胜出，提早笃定以小组首名出线；只要葡萄牙以K组首名出线，便有机会于8强遇上阿根廷，C朗对美斯的当今两大球王世纪之战便可上演。

C朗美斯要碰头唯有在决赛

可惜，C朗率领的葡萄牙于周六的最后一轮分组赛只能与哥伦比亚互交白卷，葡萄牙因得失差不及哥伦比亚沦落以次名出线32强，淘汰赛落入上线，而阿根廷则处于淘汰赛下线，令到万众期待的8强球王大战泡汤。不过，C朗与美斯在今届世杯合演球王大战仍未绝望，大前提是两队要打入决赛，难度十分高。
 

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