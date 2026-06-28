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世界杯2026｜泰尼米控诉「有人唔想伊朗晋级」 踢爆恩芬天奴毫无作为

足球世界
更新时间：10:26 2026-06-28 HKT
发布时间：10:26 2026-06-28 HKT

美加墨世界杯赛场内外政局动荡。在 G 组生死战中，伊朗于补时阶段的绝杀因越位被 VAR 吹走，最终以 1:1 憾和埃及，屈居小组第三等候命运审判。赛后，伊朗队长泰尼米（Mehdi Taremi）在记者会上发表震惊球坛的控诉，直言球队在场内外被诸多刁难，深信「背后有人根本不想伊朗晋级」！他更将矛头直指国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），直斥对方「口惠而实不至」。

泰尼米斥：灾难世界杯

本届世界杯，伊朗队备受折磨。受美伊冲突影响，伊朗代表团中有十多人被美国拒签，大本营被逼设在墨西哥，每次都要长途跋涉飞往美国参赛。今仗伊朗在补时阶段进球，却被 VAR 判定越位在先而判无效，最终无奈吞下 1:1 和局。泰尼米赛后炮轰：「这是一场灾难世界杯。没有人想帮助我们，一个人都没有。」

恩芬天奴没有施以援手

被问到是否认为主办方及 FIFA 有意排挤伊朗时，他直言：「从我们的角度来看，是的，我认为他们就是不想我们晋级。」泰尼米更指恩芬天奴虚伪：「在首场比赛前，恩芬天奴亲自来到我们的更衣室，承诺会帮我们解决一切问题。但事实上，FIFA 什么都没有做！」

虽然形势险峻，但伊朗球员赛后在更衣室内留下一封手写信，赢尽掌声：「我们来自伊朗，来自一个数千年来将荣誉看得高于胜利的国度。对我们而言，足球不仅是争夺成绩，更是对性格的考验。积分或许可以通过许多方式获得，但尊重不能。公平竞技是这项运动的灵魂。」
 

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