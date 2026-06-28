世界杯2026｜ 刚果民主共和国3:1反胜乌兹别克 历史性晋级 32强赛将硬撼英格兰

世界杯分组赛上演绝地反击！刚果民主共和国（刚果）凭借尤尼韦沙（Yoane Wissa）梅开二度及马耶尼（Fiston Mayele）建功，以3:1反胜已提早出局的乌兹别克。刚果全取3分后，历史性以最佳第三名资格闯入世界杯淘汰赛，将于32强硬撼「三狮军团」英格兰。

乌兹别克早段发威 苏梅洛度夫窄角度破网

首度征战决赛周的乌兹别克经历两连败后，今仗明显渴望以一场胜仗作结。开赛仅20秒，「白狼军团」前锋苏梅洛度夫（Eldor Shomurodov）便闪电破门，惟因越位在先被判无效。不过，这名即将迎来31岁生日的射手并未气馁，战至10分钟，他把握机会在窄角度乖巧挑射入网，为自己送上早来的生日礼物，助乌兹别克领先1:0。

落后的刚果随即反扑，7分钟后拿芬拿尔麦保古（Nathanael Mbuku）曾有一记精准射门破网，但球证指进攻过程中犯规在先，同样「食诈糊」。换边后51分钟，苏梅洛度夫差点扩大比数，可惜其精妙射门仅仅落在网顶。

刚果连轰三球大逆转 尤尼韦沙补时「埋斋」

大难不死的刚果随后大举压上，并在68分钟得到回报，尤尼韦沙操刀12码中鹄，为球队扳平1:1。追平后的刚果士气大振，10分钟后两名后备入替的球员更联手炮制反超前入球：美斯卓克伊利亚（Meschack Elia）起脚射门省中人改变方向，皮球刚好落在马耶尼脚下，后者轻轻一挑，皮球越过门将尼马杜夫（Abduvohid Nematov）十指关入网，刚果反先2:1。

战至补时阶段，状态大勇的尤尼韦沙在禁区顶以一记精彩绝伦的射门「埋斋」，个人梅开二度，将比数锁定为3:1。这场胜仗确保了刚果成为其中一支最佳第三名球队，历史性取得淘汰赛入场券，他们将于32强赛事中迎战强敌英格兰。