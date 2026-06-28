世界杯2026｜首发却形同神隐！舒利亚、尼维利狠批沙卡与拉舒福特「未够班」

英格兰在世界杯L组尾轮以2:0击败巴拿马，首名杀入淘汰赛。然而，胜仗背后球队的进攻运作再次惹来非议。英格兰名宿舒利亚（Alan Shearer）及加利尼维利（Gary Neville）赛后毫不客气，公开点名批评两名正选翼锋布卡约沙卡（Bukayo Saka）及拉舒福特（Marcus Rashford）表现如同隐形，直斥两翼瘫痪令球队老鼠拉龟！

舒利亚斥用球效率低

英军今仗凭祖迪比宁咸（Jude Bellingham）下半场一传一射，协助哈利卡尼（Harry Kane）建功锁定2:0胜局。但在沉闷的上半场，主帅杜曹在场边怒气冲冲，更在饮水时间对著两翼大声咆哮。

舒利亚直斥英格兰双翼的表现：「我不需要看数据，单凭双眼已看到拉舒福特和沙卡虽然参与了大部分攻势，但他们用球后的威胁实在太不够了。这令人非常失望，开赛10分钟后他们的表现便直线下滑。」

尼维利叹欠创造力

加利尼维利付和道：「我们缺乏细节和创造力，边路球员的最后一传极为差劲。」另一名宿坚尼（Roy Keane） 亦指英军顶级球星完全没有现身，像被拉低了水平。幸好，英军在比宁咸拯救下锁定首名，成功避开法、德、荷及西班牙的「死亡半区」。杜曹赛后呼吁放眼未来：「淘汰赛是全新开始，我们要重整旗鼓更进一步！」