世界杯2026｜哥伦比亚0:0葡萄牙 保K组头名 葡萄牙次名出线硬撼克罗地亚

世界杯K组迎来大结局，葡萄牙与哥伦比亚上演激烈的首名争夺战。双方全场大打对攻战，合力奉上37脚射门，但都未能转化为入球，最终双方以0:0握手言和，由哥伦比亚力压葡萄牙夺得小组头名。

首名之争互不相让 半场合炮21次射门

哥伦比亚赛前在小组2战全胜，以6分高居榜首；而暂列次名的葡萄牙亦不遑多让，虽然首战遭刚果1:1逼和，但上仗以5:0大炒乌兹别克，阵中巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）更梅开二度宣告「王者归来」。面对小组头名的诱惑，两队今仗甫开赛即火力全开，上半场合共炮制高达21次射门，可惜均未能转化为入球。

上半场最后10分钟战况尤为紧凑，两军锋线尽展强大火力，在对方心脏地带狂轰猛炸。哥伦比亚的攻势极具威胁，祖汉哥度巴（Jhon Cordoba）、祖汉阿里亚斯（Jhon Arias）及老将占士洛迪古斯（James Rodriguez）轮番发炮，都被葡萄牙门将迪奥高哥斯达（Diogo Costa）先后神勇化解；另一边厢的葡萄牙亦不甘示弱还以颜色，般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）杀入禁区获得近门起脚的黄金机会，C朗一度尝试倒挂金钩补射。虽然双方连番极具威胁的埋门最终未能转化为入球，但这场毫无保留的火力展示已令球迷大呼过瘾。

山齐士补时食诈糊 双方互交白卷

换边后，双方延续了上半场的强大火力，依然不遗余力地大打对攻战，惟双方始终欠缺临门一脚，未能将攻势转化为入球。战至补时阶段，哥伦比亚一度迎来绝杀黄金机会，达云臣山齐士（Davinson Sanchez）在禁区内接应头槌破网，但球证示意越位在先「食诈糊」，未能打破僵局。电视转播镜头显示，山齐士仅仅脚尖越位，错失绝杀。

最终两队合演37次射门，但全部未能转化为入球，葡萄牙与哥伦比亚以0:0打和收场。赛后，哥伦比亚以2胜1和积7分的成绩锁定K组首名，他们将在32强淘汰赛中迎战「黑星」加纳；而无缘小组第一的葡萄牙则以次名出线，接下来将会硬撼刚击败加纳的「格仔军团」克罗地亚，若葡萄牙可以更进一步，他们将有机会在16强赛中对阵西班牙。