世界杯2026｜克罗地亚2:1力克加纳晋级 黑星输波照出线

世界杯L组最后一轮分组赛，克罗地亚凭借彼达苏锡（Petar Sucic）及尼高拉华锡（Nikola Vlasic）各建一功，以2:1击败加纳。「格仔军团」全取3分后以小组次名资格晋级淘汰赛，而加纳虽然战败，但仍然以「最佳第三名」身份出线。

苏锡30码「世界波」破僵局

克罗地亚，今仗其实只需赛和，便大有机会以最佳第三名资格出线，但球队由开赛起已展现出强烈的求胜欲望。17分钟，华锡在离门20码找到空位，右脚劲射中柱弹出，已为加纳敲响警钟。

战至31分钟，克罗地亚的猛攻终于得到回报，苏锡在30码外轰出一记「世界波」，皮球穿过数名守将直飞龙门左下角入网，领先1:0。落后的加纳上半场攻势寥寥可数，仅靠安东尼施美安（Antoine Semenyo）临完半场前的射门稍微斜出，带来仅有的威胁。

莫迪历献助攻 华锡角球建功

换边后，「黑星」加纳的表现有明显改善，不断施压下终于在73分钟扳平比数。戴历卢卡臣（Derrick Luckassen）接应罚球，把握对手走漏空位，轻松撞射破网追成1:1。

不过，加纳虽然受惠于对手防守失误而追平，但10分钟后却犯下同样毛病而付上代价。83分钟，老将莫迪历（Luka Modric）开出角球，无人看管的尼高拉华锡冲顶，皮球中左边门柱内侧弹入。最终克罗地亚凭借这记绝杀球，以2:1击退加纳，从而以小组第二晋级32强，将会对阵K组第二名；加纳虽然败仗，但分组赛3战1胜1和1负积4分，仍然凭借「最佳第三名」的身份锁定一个32强席位，潜在对手为哥伦比亚或者葡萄牙。