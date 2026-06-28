Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜克罗地亚2:1力克加纳晋级 黑星输波照出线

足球世界
更新时间：07:57 2026-06-28 HKT
发布时间：07:57 2026-06-28 HKT

世界杯L组最后一轮分组赛，克罗地亚凭借彼达苏锡（Petar Sucic）及尼高拉华锡（Nikola Vlasic）各建一功，以2:1击败加纳。「格仔军团」全取3分后以小组次名资格晋级淘汰赛，而加纳虽然战败，但仍然以「最佳第三名」身份出线。

苏锡30码「世界波」破僵局

克罗地亚，今仗其实只需赛和，便大有机会以最佳第三名资格出线，但球队由开赛起已展现出强烈的求胜欲望。17分钟，华锡在离门20码找到空位，右脚劲射中柱弹出，已为加纳敲响警钟。

战至31分钟，克罗地亚的猛攻终于得到回报，苏锡在30码外轰出一记「世界波」，皮球穿过数名守将直飞龙门左下角入网，领先1:0。落后的加纳上半场攻势寥寥可数，仅靠安东尼施美安（Antoine Semenyo）临完半场前的射门稍微斜出，带来仅有的威胁。

莫迪历献助攻 华锡角球建功

换边后，「黑星」加纳的表现有明显改善，不断施压下终于在73分钟扳平比数。戴历卢卡臣（Derrick Luckassen）接应罚球，把握对手走漏空位，轻松撞射破网追成1:1。

不过，加纳虽然受惠于对手防守失误而追平，但10分钟后却犯下同样毛病而付上代价。83分钟，老将莫迪历（Luka Modric）开出角球，无人看管的尼高拉华锡冲顶，皮球中左边门柱内侧弹入。最终克罗地亚凭借这记绝杀球，以2:1击退加纳，从而以小组第二晋级32强，将会对阵K组第二名；加纳虽然败仗，但分组赛3战1胜1和1负积4分，仍然凭借「最佳第三名」的身份锁定一个32强席位，潜在对手为哥伦比亚或者葡萄牙。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
15小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
12小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
15小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
16小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
18小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
1小时前
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
23小时前
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
10小时前
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
影视圈
12小时前
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
生活百科
20小时前