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世界杯2026预告｜C朗领军葡萄牙斗哥伦比亚力争首名出线 阿尔及利亚对奥地利直接影响最佳第三局势

足球世界
更新时间：16:41 2026-06-27 HKT
发布时间：16:41 2026-06-27 HKT

世界杯分组赛今晚至明晨上演最后三组的最后一轮赛事，L、K和J组分途出击，深夜有L组克罗地亚对加纳，力求一胜保出线；最受瞩目的必然是K组由哥伦比亚对上葡萄牙上演榜首大战榜首大战；J组则有阿尔及利亚对奥地利，今战赛果亦将直接影响最佳第3名的出线资格。

L组：英格兰首名出线无烦恼 克罗地亚斗加纳力争次名出线

—克罗地亚 vs 加纳（NowTV 618/616，深放5:00)
—巴拿马 vs 英格兰（NowTV 619/617，深放5:00)

上场0:0闷和加纳的英格兰，目前以1胜1和以更多入球位列榜首，今场对上同组赛力较弱的巴拿马，相信能全取3分以小组首名出线。但另一边箱的克罗地亚对加纳则更为激烈，「格仔军团」首战对英格兰失利失3分，目前只赢一场得3分，若要争取直接出线必然力拼全取3分升上次席以补出线资格。

K组：葡萄牙撼哥伦比争小组首名出线 

—哥伦比亚 vs 葡萄牙（NowTV 618/616，早上7:30)
—刚果民主共和国 vs 乌兹别克（NowTV 619/617，早上7:30)

哥伦比亚目前在小组中2战全胜，以6分高居小组榜首，但次名的葡萄牙亦不遑多让，虽首战对刚果遭1:1逼和，但上战斗乌兹别克以5:0大胜，其中阵中巨星C朗更梅开二度，宣告王者归来今战相信亦会火力全开，力争首名出线，值得一提的是若葡萄牙成功以首名出线，或有望在8强对上阿根延，上演绝代双骄大战。刚果虽目前仅得1分，但若能击败乌兹别克全取3分亦可以最佳第三历史性首闯淘汰赛。

J组：阿尔及利亚尾场对奥地利 或直接影响各组出线形势

—约旦 vs 阿根廷（NowTV 618/616/688，早上10:00)
—阿尔及利亚 vs 奥地利（NowTV 619/617，早上10:00)

J组阿根廷目前2战全胜以6分高居榜首，今战对约旦或成例行工事，也是约旦争取世界杯第一分的重大机会，但J组焦点则是在另一场赛事上，事关作为小组赛最后一场赛事，阿尔及利亚对奥地利一战将直接影响最佳第三的出线形势，2支队伍只要打和一个亦将齐齐出线，但作为分组赛最后一场赛事，亦将成为所有望以最佳第三出线球队的焦点。
 

 

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世界杯分组赛开波时间

2026世界杯赛程。
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世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。

 

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